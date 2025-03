S Hrvatskom je učinio nemoguće u Poljskoj, a sad traži posao: Bivši rukometni izbornik dobio je otkaz

Bivši hrvatski rukometaš i izbornik hrvatske reprezentacije, Željko Babić, dobio je otkaz u grčkome Olympiacosu. hrvatski stručnjak imao je sjajnu prošlu sezonu gdje je grčku momčad odveo do final EHF Cupa, no ove sezone imao je slabe rezultate koji us mu presudili. Kap koja je prelila čašu bio je poraz od rivala AEK-a

Bila je to utakmica za prvo mjesto, a Babićevi izabranici izgubili su 38-34. AEK je tako ostao neporažen u s 19 pobjeda dok Olympiacos ima dva poraza. Babić je tako napustio Grčku, a Grci su već pronašli zamjenu u Talijanu Riccardu Trilliniju, donedavnom izborniku Italije.

Babić je tako ostao bez kluba, a radi se o odličnome treneru koji je vodio Metković, Split, Meškov, Gorenje, Eurofarm Pelister i Podravku. Najslavnije godine njegove trenerske karijere bilo je vođenje hrvatske rukometne reprezentacije u periodu od 2015. do 2017. Hrvatska je tada igrala lijepi rukomet i tome periodu osvojila broncu na EP-u u Poljskoj 2016. i šteta što u tome periodu nije ostvarila i veće uspjehe.

Te 2016. godine čudesno su prošli u drugi krug nakon što su visokom pobjedom razbili domaće Poljake. No Poljaci su vratili na OI 2016. u četvrtfinalu u kojem je Hrvatska bila favorit jer je u grupi pobijedila i Dansku i Francusku koji će biti kasniji finalisti. Na SP 2017. u Francuskoj Hrvatska je bila u borbi za medalju, no najprije je nesretno ispala u polufinalu nakon produžetaka, a zatim se u borbi za broncu raspala nakon što je protiv SLovenije vodila sedam razlike. Upravo je taj preokret Slovenaca presudio Babiću kao izborniku Hrvatske.

