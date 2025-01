Golman Orlen Wisle Plock Mirko Alilović analizirao nam je nastup hrvatske rukometne reprezentacije Dagura Sigurdssona u prvom krugu Svjetskog rukometnog prvenstva u Areni Zagreb protiv Bahreina, Argentine i Egipta, te najavio drugu fazu turnira i srazove protiv Zeleonortskih Otoka u srijedu od 18.00, uz izravni prijenos na RTL-u, Islanda u petak i Slovenije u nedjelju. Emisija Vrijeme je za rukomet danas počinje u 17.00.

Proslavljeni bivši vratar hrvatske rukometne reprezentacije Mirko Alilović kazao je kako tek sad za Hrvatsku počinje ono pravo:

"Prve dvije utakmice protiv Bahreina i Argentine nisu nikakvo mjerilo, to je bilo tek zagrijavanje za ono pravo, a kad je došlo ono pravo, e onda klasika, uvijek se nešto dogodi i prije prvenstva i za vrijeme prvenstva, kao što je bilo u Hrvatskoj slučaj na puno prvenstava, gdje uvijek otpadne netko bitan. Ni reprezentacije poput Francuske i Danske ne bi mogle podnijeti da, realno, tri ili četiri igrača iz prve postave ispadnu što prije prvenstva što tokom prvenstva, tako da ne mora čuditi da se nama dogodilo ovo protiv Egipta", priča nam Mirko Alilović i nastavlja:

"Prvo što je Egipat odigrao fantastičnu utakmicu, a drugo svi ti šokovi koji su se događali 48 sati prije utakmice su, kako god mi govorili, ipak poljuljali momčad. Otpadne ti prvo lider, vođa, onaj koji drži svlačionicu, koji je produžena ruka treneru na terenu i onda ti otpadne Cindra koji je, kako god, ima utjecaj na igru Hrvatske. Samim time moraš gurnuti malog Pavlovića kojem je ovo treći, peti službeni nastup za reprezentaciju i Karu koji je jednostavno iz aviona došao na teren i sad ne možemo suditi jesmo li dobri ili loši."

"Sad trebamo dobiti sve tri utakmice. Bit će teško, vidjeli smo u ponedjeljak Island da je dobar, moćan, jak. Opet kažem, igramo doma, pred domaćom publikom. Mislim da su ključni ovi stariji igrači da dignu mlađe, ali turnir nije gotov, sve počinje. Svaka nam je sad finale, kao što smo govorili. Sad mjesta pogreškama više nema i to je to. Igramo doma, igramo pred 15 000 navijača i nema nikakvog izgovora da se ne da sve od sebe, ostavi srce na terenu i uspjeh neće izostati".

Mirko Alilović dodao je:

"Zelenortski Otoci su razina čak ispod Bahreina i Argentine. Vidjet ćemo u ovoj grupi da li sam u pravu. Mislim da su oni više koncentrirani na napad da tamo zabiju gol, pa da to proslave momački, a što se tiče obrane, nema tu previše ni znanja ni truda. Ta utakmica može nam poslužiti kao jedno rastrčavanje, dobro dizanje samopouzdanja. Island u petak nam je bitan, to će biti za prolaz. Nećemo još misliti o Sloveniji, prvo idemo mi odigrati protiv Zelenortskih Otoka i da to prođe bez nekih ozljeda i posljedica, incidenata, ajmo to tako reći, pošto se svaku utakmicu dosad nešto dogodi. Trebamo se dobro spremiti za Island."

Nastavio je pričati:

"Sve to što se izdogađalo prije Egipta mislim da je dosta utjecalo na ekipu i same te promjene u ekipi gdje igrač dođe tipa Kara ili Pavlović praktički s neba i puna se odgovornost baci na njihova leđa, to nije ni malo lagano. Mislim da će sad ekipa odraditi svoj posao i da ćemo protiv Islanda i Slovenije smanjiti tehničke pogreške jer mislim da su te ekipe puno brže nego Egipat. Trebamo tu pripaziti i nadamo se da nećemo opet razbraniti golmane."

Mirka Alilovića iznenadilo je, ugodno iznenadilo, to što je neočekivani junak Filip Glavaš najbolji strijelac Hrvatske do ove faze SP-a sa 15 golova.

"Glava igra dobro u klubu, standardni je. Ugodno me iznenadio, nema tu što, pozitivno je iznenađenje i drago mi je zbog njega, diže ekipu, zabija, radi na svim poljima".

