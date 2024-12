Momir Ilić, proslavljeni bivši srpski rukometaš, danas trener, ekskluzivno je gostovao u podcastu Net.hr-a. Prije skoro pet godina je Momir Ilić, jedan od najboljih srpskih rukometaša ikad, završio bogatu igračku karijeru, a još je ranije tiho otišao iz reprezentacije Srbije koju bi u budućnosti htio voditi kao izbornik. Vinuo se Aranđelovčanin u rukometne visine dresu njemačkog rukometnog uglednika Kiela, s kojim je bio dva puta prvak Europe, tri puta Njemačke (DHB-Pokal osvajao tri puta, Superkup dva puta, a IHF Super Globe jednom), a rukometne je tenisice objesio o klin u Veszprému. Po drugi je put Momir Ilić gostovao u podcastu Net.hr-a. Prvi put početkom ove godine na izmaku.

"Nekad su u Srbiji i Hrvatskoj kritizirali osvojeno srebro, a pogledajte situaciju danas", kazao je Momir Ilić koji tvrdi da je nadolazeći SP u rukometu, koji će se djelomično igrati i u Hrvatskoj (Zagreb, Poreč i Varaždin), "biti ili ne biti" za Hrvatsku...

"Da Hrvatska, kojim slučajem, osvoji medalju u Hrvatskoj na SP-u, ne bi se govorilo da je na domaćem terenu nego bi se govorilo da je najveći uspjeh poslije dugo vremena", tvrdi Momir Ilić...

"Hrvatska na ovom domaćem SP-u može i mora više od rezultata na Olimpijskim igrama u Parizu, kad pogledamo igrače, mogućnosti Hrvatske, nadam se da će Mandić moći braniti na SP-u, uz dva odlična golmana. Pratim puno utakmice, svih liga, imam trenutno vremena pa sam upućen u sve i ono što može radovati Sigurdssona da su hrvatski rukometaši u odličnoj formi. Nakon neuspjeha Hrvatske na Olimpijskim igrama, ovo SP je igračima i izborniku jedan veliki ispit. Kvaliteta hrvatske rukometne reprezentacije je jako dobra, potencijal igrača, sad više ne može govoriti da je ovo mlada ekipa. Hrvatska ima kvalitetu za medalju. Imat ćete veliki pritisak, nije lagano igrati u svojoj zemlji jedno veliko natjecanje, u zemlji koja je navikla na rukometne uspjehe, ali jednostavno pod pritiskom se medalje i osvajaju. To je ono što je za Hrvatsku biti ili ne biti na ovom SP-u", govori Momir Ilić.

Čitav podcast s Momirom Ilićem pogledajte u priloženom videu gore.

