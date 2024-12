Legendarni bivši srpski rukometaš, danas trener Momir Ilić, gostovao je u podcastu Net.hr-a u kojem je u nešto malo manje od 50 minuta govorio o brojnim temama. U posljednjem bloku razgovora ugodnog objasnio nam je zašto je za njega Nikola Karabatić najbolji rukometaš svih vremena.

"Govorio sam to par puta, ali reći ću opet. Sad nakon Europskog rukometnog prvenstva to je Nikola Karabatić, tu nema dileme. Činjenice su jasne. Trofeji, ima najviše trofeja i medalja, rezultati, staž, godine, igra, kompletan dojam, to je Nikola Karabatić. I zadnji put ste me pitali Nikola ili Ivano, ali reći ću vam sad da ta usporedba i nije dobra jer su igrali različite pozicije i različiti igrači. Njih dvojica bi zajedno mogli još bolje funkconirati."

Pričao je prije toga u podcastu i o Sigurdssonu, izborniku hrvatske muške rukometne reprezentacije, približio nam tu njegovu hladnoću i pomalo čudno ponašanje za balkansko podneblje, ali i trenerski posao. Sjetimo se samo priče da je za vrijeme Olimpijskih igara u Parizu prošlog ljeta bio odvojen od igrača. Igrači su bili u olimpijskom selu, a Sigurdsson navodno smješten izvan olimpijskog sela. Pomoćnik Denis Špoljarić je ta poveznica između Sigurdssona i igrača.

"On je drugačijeg karaktera i drugačiji tip osobnosti od Balkanca. Dagur Sigurdsson drugačije pokazuje emocije, nije da ih nema, ali pokazuje emocije drugačije ili ima jaku samokontrolu. Skandinavska kultura je drugačija, ponašanje isto. Sigurdsson je imao odlične rezultate i to ga je plasiralo. Uspjesi su ga učinili ovakvim trenerom kakav je, međutim ima i taj period kad se on malo sklonio od europskog rukometa, to je period kad je bio u Japanu i gdje se on vjerojatno negdje zasitio ili je htio živjeti drugi život, da se bavi nekim poslom, biznisom i da ima trenerski posao. Svaki trener mora živjeti rukomet 24 sata, možda i mnogo više nego igrač. Zato košarkaški treneri u Srbiji imaju uspjeha, jer žive košarku u kompletu. Isto mislim i za rukomet, vidio sam to kod većine trenera u Španjolskoj, mi Jugoslaveni smo isto takvi. Kad kažem Jugoslaveni, mislim na Srbe, Hrvate, Bosance, nebitno, mi živimo u tome, to je ono nešto, mi pokazujemo emocije. Ne možemo drugačije. Ljudi poput Dagura Sigurdssona, Islanđani, Skandivaci, hladni su karakterom, emocijom. Čuo sam od igrača priče o Daguru Sigurdssonu, igrači koji su radili s njim, da je takav, međutim mi smo sad krenuli, kad kažem mi, kažem Hrvatska, Srbija, Crna Gora, krenuli smo u jednom drugom pravcu s dovođenjem trenera stranaca."

Foto: Profimedia Ilić u borbi s našim rukometašima 2012.

Pričao je i o poraznoj činjenici za trenersku struku na ovim našim napaćenim prostorima...

"Nema više naših trenera nego idemo ka strancima i neuspjesi kod stranaca će se istrpjeti, ali neće i kod domaćih trenera. Mi kao da nemamo trenere, ali itekako ih imamo. Ali, mi smo takvi, radije ćemo istrpjeti stranca nego našeg čovjeka. Njemu će se dati otkaz za 6 mjeseci. Veliki pritisak se radi domaćim trenerima, a stranci imaju tu fleksibilnost da imaju jedan period od tri, četiri, šest godina mogu raditi i stvarati. Treba više strpljenja, to je istina. Od domaćeg trenera, bilo u nogometu, rukometu, bilo kojem sportu, odmah se traži rezultat, a kad izgubi, stvara mu se najveći pritisak. To što si maloprije rekao je surovo i nije pravedno".

Čitav podcast s Momirom Ilićem pogledajte u priloženom videu gore.

