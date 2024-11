Nikša Kaleb, stručni komentator RTL-a, proslavljeni bivši hrvatski rukometaš, bio je gost novog podcasta Net.hr-a. Iako je do početka Svjetskog rukometnog prvenstva nešto više od mjesec i pol dana, odlučili smo ugostiti Nikšu kako bi s njim prevrtili aktualne rukometne teme. Nikša će biti stručni komentator našem Filipu Brkiću, odnosno sukomentator prilikom utakmica hrvatske muške rukometne reprezentacije za vrijeme trajanja SP-a u rukometu.

"Ne mogu se požaliti, zdravlje je, hvala Bogu, odlično, ali prije toga moram reći da je sreća još bolja. Ovi na Titaniku su imali zdravlja, ali nisu imali sreće. Znači, prvo sreća, a onda će doći sve ostalo samo od sebe, a posao, kako kažu stare žene, daj Bože meni zdravlja, a mom mužu posla pa eto, mene zapalo ovo drugo", briljirao je Nikša Kaleb već u uvodnim rečenicama novog podcasta Net.hr-a.

Pričao nam je Nikša o ronjenju. Roni na čak 90 metara dubine u sklopu posla kojeg obavlja.

"Nije totalni mrak na 90 metara, ali je slabija vidljivost, međutim posao kao i svaki drugi. Ljudima je to fascinantno jer to inače ne rade ili ne vide često, a zašto je posao kao i svaki drugi, jer je to jedna vrsta ekspedicije. Razlika između avanture i ekspedicije je što u avanturu ideš nepripremljen, ideš pun samopouzdanja ili pun ega, misleći da ćeš sve riješiti svojom pameću i svojom improvizacijom u onom trenutku kad ti se nešto dogodi, a ekspedicija je obavljanje nekog posla u kojem planiraš sve neke moguće događaje i pripremaš se za njih da te ne iznenade. Što se tiče samog ronjenja, spuštaju se tri ronioca, nikad nitko ne ide sam. Četvrti ronioc je sigurnosni ronioc koji kontrolira određene boce za ronjenje koje nas čekaju na nekim dubinama i još određeni broj ljudi koji su na plovilima ili na kopnu, tako da bude jedan popriličan broj ljudi - osam, devet, deset, kako kada", rekao nam je Nikša Kaleb.

Čitav podcast pogledajte u priloženom videu gore.

