Igor Vori, proslavljeni bivši hrvatski rukometaš i novi stručni sukomentator RTL-a, gostovao je u podcastu Net.hr-a. Razgovarali smo s njim više od sat vremena i prošli smo brojne teme - od rukometnog čuda iz pregrađa zvanog RK Sesvete kojeg trenerski vodi, SP-a u Hrvatskoj, do posla na RTL-u, velike karijere koje je imao, svoje zlatne generacije i detalja, izlazaka, žestokih treninga i trzavica na njima, Line Červara, Mateja Mandića i incidenta koji se dogodio, Miloša Kosa, Omeyera za kojeg je rekao da nije normalan kakvu memoriju ima i što sve čovjek pamti, one situacije sa sucem u finalu SP-a protiv Francuske koju je imao kad je dobio crveni karton jer je trznuo s loptom prema glavi suca kao da će ga pogoditi.

Foto: Sanjin Strukić/24sata

Nismo samo razgovarali s Igorom o navedenom, otkrio nam je Vori svašta iz karijere. Govorio i o Domagoju Duvnjaku za kojeg voli reći da je on njegova bebica. Otkrio nam je i svoju idealnu hrvatsku sedmorku i to mu je bio najteži zadatak u našem podcastu...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nije me frka što ću biti stručni sukomentator RTL-a za ovo SP", kazao nam je dobro raspoloženi Igor Vori s kojim ne može da se ne nasmiješ...

"I dan danas nisam prebolio onaj poraz u finalu SP-a u Areni Zagreb 2009. od Francuske. To mi je sol na ranu još uvijek i nisam još uvijek prebolio taj poraz, ali sve bi u karijeri opet ispočetka, sve bi ponovio. Meni je nastup za Hrvatsku vrh svega, nešto posebno. Prijateljstvo koje je nastalo je nezamjenjivo. Ali, trenirali smo žestoko, jako, naše trening utakmice u reprezentaciji su bile 'tučnjave', na rubu incidenta, puno emocije. Krvavi rad, krv, znoj i suze, to nam se sve vratilo s Hrvatskom. Lino je bio lukavac, znao je kako treba s nama, znao je kako s kim može. Maltretirao me Lino, bilo je situacija gdje me bez veze davio, ali ja ga jako poštujem i dan danas. Svjesni smo što je sve napravio Lino za nas i za sve. Evo, recimo ja, kad su me svi otpisali on mi je dao šansu".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Goran Stanzl/Vecernji list

Čitav podcast s Igorom Vorijem pogledajte u priloženom videu gore.

POGLEDAJTE VIDEO: Nikša Kaleb u novom podcastu Net.hr-a kod Silvija Maksana: 'Ovi na Titaniku su imali zdravlja, ali nisu imali sreće'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa