Stanovi u Zagrebu preplavili oglase: U samo dva mjeseca skočio broj za gotovo 800

Veliki obrat dogodio se na tržištu nekretnina. Veliki skok stanova za najam u Zagrebu, ali i rast broja onih za prodaju izvan Zagreba. Primijetili su to i u Ministarstvu financija gdje vjeruju da su to prvi efekti novog poreza na nekretnine.

"Postoji značajan rast na strani ponude nekretnina za iznajmljivanje, pogotovo u Zagrebu, ali i na cijelom teritoriju Republike Hrvatske što znači da su porezni obveznici prepoznali potrebu da se nekretnine stave u funkciju, odnosno u najam i vjerujemo da će povećanje ponude na tržištu u narednom razdoblju dovesti do priuštivijeg stanovanja što je i bio cilj zakona“, kazao je za RTL Danas posebni savjetnik u ministarstvu financija Dario Runtić.

Analize oglasnika pokazuju da je u glavnom gradu broj stanova koji se daju u najam u dva mjeseca skočio za gotovo 800. Odnosno, 31. siječnja ove godine bilo ih je oglašeno 4007, a 26. ožujka njih čak 4757, što je gotovo 20 posto više.

"Ono što smo primijetili da je Zagreb najintenzivnije tržište na kojem se događaju promjene, međutim kada pogledamo i ostatak Hrvatske vidimo lagani rast negdje na razini 2 posto, što se tiče i kuća i stanova“ govori posebni savjetnik u ministarstvu financija Dario Runtić.

Više stanova i kuća za prodaju izvan Zagreba

U usporedbi s zadnjim danom siječnja porastao je i broj oglasa za prodaju, ali i najam kuća izvan Zagreba. Čak 47 048 bilo je oglasa za njihovu prodaju, dok je u ožujku taj broj narastao na 48 171.

"Primijetili smo da je skok u ponudi najizraženiji upravo u ožujku, pa vjerujemo da su u tom smislu i vlasnici nekretnina krenuli s povećanom ponudom upravo sada kako bi na dan 31. 3. njihove nekretnine bile u funkciji i na taj način izuzete od plaćanja poreza na nekretnine“ dodaje Runtić.

Porezni stručnjak Ivan Čevizović ima drukčije viđenje ove situacije. „Trebalo bi ispatiti i koliko je situacija rezultat činjenice da su mnogi koji su se bavili kratkoročnim najmom zbog povećanja i poskupljenja tog oblika poslovanja odustali možda od obavljanja takve djelatnosti i odlučili se na dugoročni najam, a koliko je doista onih koji su imali nekretnine koje su stajale prazne, ali su ih sad odlučili staviti u funkciju“, govori za RTL Danas predsjednik Hrvatske komore poreznih savjetnika Ivan Čevizović.

Koliko stanova se iznajmljuje ‘na crno’?

Agent za nekretnine Mislav Krišto vjeruje da su porezne izmjene natjerale dio stanodavaca i da prvi put prijave svoje podstanare, što bi u konačnici moglo rezultirati i većom cijenom najma. „Sigurno postoji velik broj ljudi koji nisu prijavljivali podstanare, u funkciji najma su im bili stanovi, ali nisu ih prijavljivali da tamo žive, tako da će se vrlo vjerojatno dogoditi efekt da će se trošak prijave poreza prebaciti na podstanara“ smatra Krišto.

Broj onih koji iznajmljuju na crno gotovo je nemoguće utvrditi, no procjene su kako svog podstanara prijavi tek svaki deseti iznajmljivač. „Na primjeru stana u Zagrebu koji se iznajmljuje za 600 eura, vlasnik takvog stana na godinu dana zaradi 7200 eura, dok državi treba platiti nešto iznad 600 eura poreza, što znači da mjesečno plati 50 eura poreza za najam“ kaže Krišto.

Neusporedivo je to manje od kazne koju riskira vlasnik nekretnine ako podstanare drži neprijavljene.

"Ako se utvrdi da je iznajmio, a nije to prijavio Poreznoj upravi vlasnik će platiti do 6 630 eura novčane kazne, uz to porez kojeg je propustio uplatiti, ali i zatezne kamate na porez kojeg nije pravodobno uplatio“, ističe predsjednik Hrvatske komore poreznih savjetnika Ivan Čevizović.

Bez obzira na veću ponudu stanova za najam, jedan od glavnih ciljeva još nije ostvaren jer cijena najma – i dalje raste.