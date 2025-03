Pogledajte tko se sve odlučio na maksimalan porez na nekretnine: Ne, nije Dubrovnik!

Mnogi gradovi nisu povećavali visinu poreza na nekretnine. Među njima su i gradovi na obali. Oni koji do sada nisu imali porez na kuće za odmor, sada su ga morali uvesti, ali uglavnom su se ograničili na minimalan iznos - 60 centi po kvadratu. Ipak, neke manje općine. odlučile su se na pozamašni iznos, piše Gradonačelnik.hr.

Većina gradova nije mijenjala visinu poreza, a među njima i neki gradovi na obali. Gradovi koji ranijih godina nisu imali porez na kuće, uveli su u većini slučajeva od ove godine zakonski minimalni iznos poreza na nekretnine. I dok je 50-ak gradova izmijenilo visinu poreza, smanjilo ga je tek njih šest, a dodatna tri smanjila ga je za dio građana.

Jedinice lokalne samouprave su do kraja veljače morale utvrditi stope poreza na nekretnine koji od ove godine zamjenjuje porez na kuće za odmor. Obvezan je za sve gradove i općine, a kreće se od 0,60 do 8 eura po kvadratu. Porez na kuće za odmor nije bio obvezan, a najveći iznos bio je 5 eura po četvornom metru. Prema tome, gradovi koji nisu imali porez na kuće za odmor od ove godine moraju imati barem zakonski minimum poreza od 60 centi po kvadratu, što je u većini gradova i slučaj. Primjer su gradovi Osijek, Varaždin, Koprivnica, Pleternica, Sinj, Solin, Požega, Krapina, Županja, Metković, Đurđevac, Valpovo, Vinkovci, Vrgorac te Čakovec.

215 općina i gradova povećalo iznos

Kako navode u Poreznoj upravi, 215 općina i gradova povećalo je iznos poreza na nekretnine, 57 općina i gradova smanjilo je​ iznos poreza na nekretnine, a 284 općina i gradova zadržalo je isti iznos kao i prošle godine​.

Kad su gradovi u pitanju, prema podacima iz tablice, visinu poreza izmijenilo je njih 50-ak, a smanjilo ga je tek njih šest, a dodatna tri grada uvela su zone pa će dio građana osjetiti niže poreze.

Duga Resa je prepolovila porez, s prošlogodišnjih 4 na ovogodišnjih 1,99 eura po m2, a isto je učinio i Ozalj, s 4 na 2 eura po m2, Zadar je lani imao porez na kuće za odmor u visini od 1,99 eura po m2, a ove godine smanjio ga sa zamjenskim porezom na nekretnine na 0,60 eura po m2, Beli Manastir imao je porez na kuće za odmor lani u visini od 1,33 eura, a od ove godine porez na nekretnine je smanjio, na 0,60 eura po m2, a Kutjevo s 1,59 eura na 1,33 eura po m2. Grad Ploče je smanjio porez s 0,66 na 0,60 eura po m2.

Neki ostavili istu cijenu

U Dubrovniku je lani porez na kuće za odmor iznosio 5 eura po kvadratu, a s porezom na nekretnine uvedeno je tzv. zoniranje pa će se, ovisno o lokaciji, porez na nekretnine nekretnine naplaćivati od 0,60 do 5 eura po m2, što znači da će i u tom Gradu pojedini građani plaćati ove godine manji porez. Slično je napravila i Crikvenica. U tom Gradu je porez promijenjen, pa će umjesto da svi plaćaju 5 eura, od ove godine ovisno o zoni plaćat se od 1,50 do 5 eura po m2. U Grubišnom Polju će se, umjesto 1,50 eura po m2 plaćati porez od 0,60 do 1,50 eura po m2.

Većina gradova, koja je imala porez na kuće, stopu nije mijenjala pa se porez na nekretnine automatizmom obračunava po istoj stopi. Od većih gradova riječ je o, primjerice, Karlovcu gdje je stopa ostala na 2 eura, Samoboru 1,33, Svetoj Nedelji 2 eura, Velikoj Gorici 0,80 eura po m2, Zagrebu 5 eura po m2….

Ima i gradova uz obalu koji su ostavili istu visinu poreza.

U Splitu su odlučili zadržati porez od 1,99 eura po četvornom metru, Trogiru 2 eura, u Šibeniku, Rijeci, Malom Lošinju, Biogradu na Moru, Makarskoj i Puli na 5 eura koliko je iznosio i lani porez na kuću za odmor, dok je u Opatiji ostao u rasponu od 0,66 do 5 eura.

Čak 40-tak gradova je povećalo stope poreza, od čega dio spomenutih gradova koji su to morali napraviti jer nisu imali porez na kuće za odmor.

Maksimalnih 8 eura po m2 iskoristili su Umag, Stari Grad, Vodnjan i Vis. U Umagu i Visu porez će se obračunavati u iznosu od 5 do 8 eura po m2, ovisno o zoni, a u Starom Gradu od 3 do 8 eura po m2, a Vodnjanu od 2 do 8 eura po m2.

U Cresu, ovisno o zoni, novi porez je povećan na 3 do 6,50 eura. Rab je povećao stopu poreza s 4 na 6 eura po m2, Senj s 1,99 na 2 do 4 eura, Pag s 4 do 5 eura na 5 do 6,25 eura po m2, Nin s 1,99 na 4 eura, Hvar s 1,99 na 3 eura, Krk s 3,50 na 3,50 do 6 eura po m2, Skradin s 2,50 do 4 na raspon od 2,50 do 6 eura po m2.

Pojedini istarski gradovi prednjače po rastu i visini poreza. Buje, Labin, Poreč i Rovinj imaju od ove godine porez od 6,25 eura te spomenuti Umag i Vodnjan s do 8 eura po m2.

Od kontinentalnih gradova, Slavonski Brod povećao je porez na 2 eura po m2, a Sisak umjesto 2 eura, od ove godine ima porez između 2 i 3 eura po m2, Klanjec je povećao s 1,59 na 3 eura, Čazma s 0,66 na 4 do 5 eura po m2, Gospić s 1,33 na 3 eura.

Bjelovar nije imao porez na kuću za odmor, a stopu poreza na nekretnine je propisao na razinu od 3 do 6 eura po m2, ovisno o zoni.

Do ove godine prihodi od poreza na kuće za odmor pripadali su gradovima ili općinama, dok od ove godine 80 posto pripada jedinicama lokalne samouprave, a 20 posto županijama u kojima se pojedini grad ili općina nalazi. Upravo je to kod nekih gradova bio razlog povećanja poreza, kako bi se nadoknadio gubitak od 20 posto.

Isto tako, građani koji imaju prebivalište i status domaćina iznajmljivača neće plaćati porez na nekretnine.

