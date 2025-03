Do karti za Thompsonov koncert doći će svi, ali ne i do smještaja? 'Grad Zagreb ne može smjestiti te ljude'

Više od 280 tisuća ulaznica i rasprodani zagrebački Hipodrom! Čeka se potvrda hoće li Marko Perković Thompson prvog vikenda u srpnju održati i drugi koncert. Krenule su rezervacije smještaja, a najviše ih je iz dijaspore.

Počelo je s pitanjem može li se koncert uopće održati, a sada je pitanje - koliko će puta na Hipodromu Thompson pjevati.

"Za Thompsonov koncert na Hipodromu 5. srpnja prodano je više od 271 tisuća ulaznica, što je rekord ne samo u Hrvatskoj i Europi, nego je to koncert s najvećim brojem prodanih ulaznica na svijetu. Deseci tisuća mailova koje primamo - siguran sam da će i drugi biti rasprodan", rekao je vlasnik i osnivač platforme Entrio.hr Berislav Marszalek.

"Ne čudi me što je prodao toliko karata, mislim da bi mogao deset puta zaredati toliko", kaže Božidar iz Zagreba.

Matija iz Rijeke ističe: "Neću ići na koncert, nisam neki ljubitelj, ali očekivano. Srušio rekord, kao svaki put - kako tko voli".

Najviše upita iz inozemstva

Službene potvrde o drugom koncertu još uvijek nema, ali iz grada Zagreba su poručili kako su u kontaktu s organizatorima, odnosno Thompsonovim menadžmentom. Više od 270 tisuća ljudi na koncertu - veliki je logistički, ali i sigurnosni izazov.

"Bit će potrebno zatvoriti jedan dio grada, pametno organizirati usmjeravanje ljudi. Taj crowd management je kompleksna stvar, jako je bitno imati dovoljno prostora, da sve prođe što brže", objašnjava Marszalek.

Naime, i tisuće koje su do ulaznica za prvi koncert i uspjeli doći - sada imaju drugi problem: pronaći smještaj u gradu Zagrebu. Prvi vikend u srpnju, kada se sve i održava, naglo je postao tražen datum. Najviše je upita i rezervacija, obožavatelja iz Njemačke, Austrije i Slovenije.

Rasprodani Hipodrom ne iznenađuje Thompsonove prijatelje

"Ima pojačanog interesa, deseci poruka s upitom za 5. srpnja. Čuo sam se i s kolegama, dolaze nam mailovi, poruke. Grad Zagreb ima otprilike 20.000 ležaja, 10.000 u hotelskom i 10.000 u privatnom smještaju. Svjedoci smo - kad je neki veliki događaj, grad Zagreb ne može smjestiti te ljude", rekao je predstavnik Udruge obiteljskog smještaja Grada Zagreba Goran Prskalo.

Rasprodani Hipodrom, što je Thompsonov prvi koncert u Zagrebu nakon dugih 18 godina, nimalo ne iznenađuje njegove prijatelje, kolege. Pale su i prve čestitke. "Kume moj, čestitam ti, ispisuješ povijest na svjetskoj razini, ponosan sam i sretan zbog toga. Srce mi je kao kuća, sve vas pozivam da dođete na koncert i da uživamo zajedno", poručio je glazbenik Mate Bulić.

"Normalno da je iznenađen, to nema govora, ali to je on. Ako se pusti do kraja sve kako treba, jučer sam mu baš rekao - bit će cirka 500, 550 tisuća ljudi", istaknuo je bivši menadžer Marka Perkovića Thompsona Ivica Bubalo.

