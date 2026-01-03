Čudesni tinejdžer obranio naslov svjetskog prvaka u pikadu: Evo koliko je zaradio

Luke Littler svjetski je prvak u pikadu. Čudesni 18-godišnjak u finalu je svladao 23-godišnjeg Nizozemca Giana van Veena 7:1 u setovima.

Littler je prošle godine postao daleko najmlađi prvak svijeta, a sada je obranivši titulu postao najmlađi s barem dva osvojena naslova.

Littler je završio s prosjekom od 106.02, dok je Van Veen bio na jako dobrih, ali nedovoljno za ovako raspoloženog Littlera, 99.94. Englez je bio puno uspješniji na izlazima (46.9% naspram 38%).

Osvajanjem turnira uzeo je i milijun funti što je najveća zarada u povijesti natjecanja. Time će drastično povećati prednost na vrhu svjetskog renkinga. Englez je u posljednje dvije godine zaradio 2.770.500 funti, dok je drugoplasirani Luke Humphries na 1.172.000 funti. Van Veen je sjajnim nastupom i plasmanom u finale skočio s 10. na 3. mjesto, a njegova zarada u tom razdoblju iznosi 912.500 funti.

Luke Littler produces a darting masterclass to retain the Sid Waddell Trophy and become the first million pound World Champion! 👏 pic.twitter.com/cYSyPDAgJ6 — PDC Darts (@OfficialPDC) January 3, 2026

Treba istaknuti i kako je Littler postao tek četvrti igrač pikada koji je obranio naslov PDC svjetskog prvaka. Prije njega to su uspjeli Phil Taylor, Adrian Lewis te Gary Anderson. Također, postao je tek četvrti igrač u povijesti s 10 ili više osvojenih velikih PDC turnira. Uz njega su na tom popisu tek Taylor (79), Michael van Gerwen (48) i James Wade (11).

