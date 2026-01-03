Najmlađe finale ikada: Dva 'čuda od djeteta' u borbi za rekordnu nagradu

Svjetsko prvenstvo u pikadu stiglo je do svoga posljednjeg dana. U polufinalnim ogledima u petak navečer favoriti su opravdali svoje uloge.

18-godišnji Luke Littler, branitelj naslova, lako je s 6:1 porazio Ryana Searlea i plasirao se u treće finale u svom trećem nastupu na Svjetskom prvenstvu u londonskom Alexandra Palaceu. U finalu će ga čekati samo pet godina stariji Gian van Veen koji je s 6:3 u uzbudljivom polufinalu pobijedio Letećeg Škota Garyja Andersona.

Sve o pikadu čitajte na portalu Net.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Bit će to vrlo neobično finale za pikado jer smo navikli na nešto starije igrače, ali sada pušu neki novi vjetrovi i stižu klinci koji brzo preuzimaju vrh. 18-godišnji Littler i 23-godišnji Van Veen mogli bi ovim mečem započeti rivalstvo koje bi moglo obilježiti budućnost svjetskog pikada.

Svjetsko prvenstvo u pikadu može gledati na kanalu Sportske televizije na platformi VOYO, gdje god se nalazili

U Allly Pallyju će se od 21:15 boriti za najveću nagradu do sada. Ona iznosi točno milijun funti. Spremni smo za ludnicu!

POGLEDAJTE VIDEO: Krcata Arena protiv Njemačke otpratit će Hrvatsku na EP: 'Jedva čekamo opet osjetiti tu atmosferu'