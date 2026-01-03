FREEMAIL
TEŠKE BOJE /

U Londonu ga vide kao spasitelja: Slaven Bilić pred povratkom u Premier ligu

U Londonu ga vide kao spasitelja: Slaven Bilić pred povratkom u Premier ligu
Foto: Fayez Nureldine/afp/profimedia

Kako pišu engleski mediji Bilić je spreman preuzeti momčad u pola sezone

3.1.2026.
22:26
Sportski.net
Fayez Nureldine/afp/profimedia
Slaven Bilić je nakon svake malo veće drame u istočnom Londonu među prvim imenima kojih se svi sjete kao mogućih novih trenera West Hama. 

Bio je najveći kandidat još nakon otkaza Grahamu Potteru. Posao je tada dobio Nuno Espirito Santo, koji je samo koji dan ranije imao jedan iznimno čudan razlaz s Nottinghamom. No, ni on nije uspio preokrenuti sreću West Hama, a sada se na Otoku ponovno raspravlja o Slavenu Biliću. 

Kako pišu engleski mediji Bilić je spreman preuzeti momčad u pola sezone, ako dođe do promjene na klupi. Ovaj put mu je konkurencija nekadašnji veznjak Manchester Uniteda, Michael Carrick, ali bivši hrvatski izbornik nosi posebno mjesto u srcima navijača Čekićara.

Hrvatski stručnjak navodno je spreman prihvatiti i kratkoročni ugovor do kraja sezone s jedinim ciljem, osigurati opstanak.

Bilić je svoj posljednji trenerski angažman imao u saudijskom Al-Fatehu, kojeg je napustio u kolovozu prošle godine. Navijačima West Hama, kojeg je vodio od srpnja 2015. do studenoga 2017., ostao je u dobrom pamćenju.

Prije deset godina na Bilićevo inzistiranje Čekičari su iz Marseillea doveli francuskog veznjaka Dimitrija Payeta, koji je briljirao u sezoni 2015./16., postigavši u Premier ligi i FA Cupu 12 golova i 15 asistencija. S Payetom na terenu i pod Bilićevom trenerskom palicom West Ham je te sezone završio na sedmom mjestu Premiershipa, samo četiri boda su ga dijelila od plasmana u Ligu prvaka. 

Vođenje West Hama nije jedino Bilićevo iskustvo s engleskim nogometom. U sezoni 2019./20. Bilić je drugoligaša West Bromwich Albion uveo u Premier ligu. Trenirao je još jednog drugoligaša, u sezoni 2022/23. bio je na kormilu Watforda.

Slaven BilićWest HamPremier Liga
