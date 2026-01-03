FREEMAIL
U ZEMLJU PROPAO /

Nevjerojatna pogreška Brazilca: Skrivio gol pa sjeo i plakao, odglumio ozljedu i tražio zamjenu

Nevjerojatna pogreška Brazilca: Skrivio gol pa sjeo i plakao, odglumio ozljedu i tražio zamjenu
Foto: Cody Froggatt, Pa Images/alamy/profimedia

Vidjevši što je učinio, Brazilac je mogao samo sjesti i plakati pa je upravo to i učinio

3.1.2026.
21:35
Sportski.net
Cody Froggatt, Pa Images/alamy/profimedia
Brazilski golman Nottingham Foresta, John Victor krivac je za treći gol u 3:1 porazu njegove momčadi od Aston Ville.

Villa je svladala Forest u prvoj utakmici subotnjeg programa Premier lige, no sve do trećeg gola Forest je gajio nadu u mogući remi. 

Međutim, John Victor je u 73. nepotrebno istrčao gotovo do centra i dopustio Johnu McGinnu da ga lako zaobiđe i zabije s više od 30 metara udaljenosti. Gol možete pogledati OVDJE

Vidjevši što je učinio, Brazilac je mogao samo sjesti i plakati pa je upravo to i učinio. Signalizirao je svojoj klupi da se ozlijedio i tražio zamjenu. Nakon par minuta drame, izašao je iz igre, ano društvene mreže su pune komentara navijača koji su potpuno uvjereni kako je Victor odglumio ozljedu želeći što prije nestati s terena. 

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski nogometni savez trese veliki skandal, što će biti sa Svetinom?

Premier LigaNottingham Forest
komentara
