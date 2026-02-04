O, čovječe! Što je ovaj muškarac u Zagrebu sve imao kod sebe u stanu? Policija objavila i video...

Zagrebačka policija objavila je da su proveli kriminalističko istraživanje nad 45-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Sumnja se da je muškarac, protivno odredbama iz članka 3. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, s ciljem proizvodnje i preprodaje, u točno neutvrđenom periodu, u stanu na području Črnomerca uporabom uređaja za ventilaciju i filtriranje zraka, ovlaživanje i dehidraciju stvorio uvjete za umjetni uzgoj bilja u kojima je sadio psilocibinske gljive, koje je po sazrijevanju sušio, prerađivao i pakirao, dok je također radi daljnje preprodaje nabavljao veće količine konoplje tipa droga, smole konoplje tipa droga, ekstrakta konoplje tipa droge, droge MDMA, droge LSD, kaktusa čija je djelatna tvar meskalin. Navedeno je skrivao, vagao i prepakiravao u navedenom stanu, nakon čega je tako pripremljenu drogu dalje preprodavao.

Što je sve imao kod sebe

No, u ponedjeljak 2. veljače policajci su mu pokucali na vrata i pretragom stana i drugih prostorija na području Črnomerca kojim se koristi osumnjičeni, pronađen je improvizirani laboratorij za umjetni uzgoj gljiva psilocibin u kojem se nalazilo:

23 kutije zapremnine 65 litara sa zasađenim gljivama psilocibin

3, 97 kg konoplje tipa droga pakirane u 31 različiti omot

2,14 kg smole konoplje tipa droga pakirane u 24 različita omota

1,78 kg gljiva psilocibin pakiranih u 22 različita omota

108/doza LSD-a pakirane u četiri 4 različita omota

2,7 grama te jedna tableta MDMA

pet kaktusa čija je djelatna tvar meskalin

100 ml ekstrakta konoplje tipa droga u 10 medicinskih šprica

dvije digitalne vage za precizno mjerenje mase s tragovima droge

uređaj i oprema za vakuumiranje

novčani iznos za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom droge

Foto: Puz

No ni tu nije kraj. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni protivno odredbama Zakona o nabavi i posjedovanju oružja i građana neovlašteno posjedovao vatreno oružje koje je izrađeno bez odobrenja, pa je tako istog dana pretragom stana i drugih prostorija pronađena i ručno izrađena kubura nepoznatog kalibra s dvije pripadajuće cijevi.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je, uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.