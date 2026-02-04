Sportski izazov budi natjecateljski duh, a nagrada je i više nego primamljiva: „Dobila sam najbolji trofej – njega!“

Jedna od djevojaka otvoreno govori o svom spoju i prilično se hvali, dok druge sumnjaju u njezine riječi i pitaju se je li sve samo igra i izazivanje ljubomore.

„Puno zuji, malo meda daje“, komentira se potiho.

Mir jutra prekida novo pismo – i sportski izazov koji jasno daje do znanja da slijedi pravi obračun. Timovi se formiraju, a oduševljenje je podijeljeno: dok se jedne vesele natjecanju, druge bi Savršene radije zadržale samo za sebe.

No na terenu se brzo budi natjecateljski duh. Nema odustajanja, unatoč strahu, umoru i sitnim nezgodama.

„Borim se do kraja“, poručuje jedna od djevojaka, dok se druga iznenadi vlastitom snagom i hrabrošću. Kaos, smijeh i borba prsa o prsa vode do pobjede samo jednog tima.

„Ovo mi je bio jedan od najponosnijih trenutaka u životu! Totalni kaos!“ poručit će jedna dama nakon velikog uspjeha.

No uzbuđenjima tu nije kraj – najboljima slijedi nagrada: spoj jedan na jedan. Razgovori postaju dublji, otvaraju se teme obitelji, gubitaka, ljubomore i povjerenja. Emocije iznenade i one najčvršće, a zagrljaji govore više od riječi.

„Dobila sam najbolji trofej – njega“, ponosna je jedna djevojka.

No neće svi otići sa spoja s ružom... U vili se miješaju ponos, razočaranje i nova pitanja.

Borba se nastavlja – jer u ovom showu svaka prilika može promijeniti emocije.

