KAKVA PROMJENA /

Odrekla se očevog prezimena pa 'nestala': Malia Obama nakon dugo vremena snimljena u javnosti

Odrekla se očevog prezimena pa 'nestala': Malia Obama nakon dugo vremena snimljena u javnosti
Foto: Theimagedirect.com/the Image Direct/profimedia

Nakon studija na Harvardu, Malia se posvetila pisanju i filmskoj produkciji te surađivala na nekoliko prestižnih projekata, no svoj privatni život uspješno skriva od očiju javnosti

4.2.2026.
13:40
Hot.hr
Theimagedirect.com/the Image Direct/profimedia
Malia Obama (26), starija kći bivšeg američkog predsjednika Baracka Obame i bivše prve dame Michelle Obama, rijetko se pojavljuje u javnosti, zbog čega svaki njezin izlazak izazove poseban interes. Ovih je dana viđena tijekom opuštene šetnje parkom u Los Angelesu, gdje je pokazala ležeran stil i prirodan izgled daleko od političkog reflektora pod kojim je odrasla.

Foto: Theimagedirect.com/the Image Direct/profimedia

Malia je ovoga puta odabrala oversized traperice i kratku majicu koja je istaknula njezinu sportsku figuru, a prolaznici su je prepoznali tek nakon nekoliko trenutaka – što i ne čudi jer se godinama svjesno drži podalje od medija i javnih događanja.

Foto: Theimagedirect.com/the Image Direct/profimedia

Odrekla se očevog prezimena

Posebnu pažnju javnosti ranije je privukla i odlukom da se profesionalno predstavlja bez očevog prezimena. Naime, u filmskim projektima potpisuje se kao Malia Ann, želeći izbjeći povezanost s političkom ostavštinom svoje obitelji i izgraditi vlastiti identitet u kreativnom svijetu.

Nakon studija na Harvardu, Malia se posvetila pisanju i filmskoj produkciji te surađivala na nekoliko prestižnih projekata, no svoj privatni život uspješno skriva od očiju javnosti. Upravo zato njezina rijetka pojavljivanja, poput ovog u Los Angelesu, redovito izazovu znatiželju i komentare – jer Malia, i bez titula i prezimena, i dalje ostaje jedna od najintrigantnijih “predsjedničkih kćeri” svijeta.

 

 

Odrekla se očevog prezimena pa 'nestala': Malia Obama nakon dugo vremena snimljena u javnosti