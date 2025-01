Hrvatska muška rukometna reprezentacija u nedjelju od 20.30 igra treću utakmicu u skupini H Svjetskog rukometnog prvenstva. Nakon pobjede protiv Bahreina i Argentine i kombinirane gol razlike +29, izabranici Dagura Sigurdssona sa 4 boda su prvi u grupi jer imaju bolju gol razliku od Egipta, koji je na drugom mjestu. Upravo je Egipat suparnik našima i prvi pravi ispit na turniru. Emisija Vrijeme je za rukomet počinje u 19.45.

Otpao Dule, vratili se Karačić i Mihić

Domagoj Duvnjak je zbog rupture lista noge otpao do kraja SP-a, iako su nam iz HRS-a neslužbeno tvrdili kako neće otpasti za čitavo prvenstvo. No, situacija nakon ozljede koja se dogodila u 8. minuti susreta s Argentinom doslovno se mijenjala iz minute u minutu i na kraju je završila onako kako nismo htjeli. Na kraju je Dagur Sigurdsson obavijestio javnost kako je Domagoj out do kraja turnira.

Ako uzmemo u obzir kako je do kraja prvenstva otpao još ranije i David Mandić, onda ne treba biti pametan i vidjeti kako je Hrvatska sad oslabljena, ali ne i bez dinamita. U dobrom su momentumu, podižu razinu igre iz utakmice u utakmicu, ali sad tek za Hrvatsku slijedi ono pravo - jače reprezentacije nego što su to Bahrein i Argentina.

Mirko Alilović, golman Orlen Wisle Plocka, bivši proslavljeni reprezentativni golman, prokomentirao je dosadašnje viđeno od Hrvatske na SP-u, najavio Egipat pričao i o Domagoju Duvnjaku, Igoru Karačiću i Lovri Mikiću. Karačić je bio na onom popisu od 35 igrača, ali otpao je za završni dio priprema, ali sad mu je izbornik aktivirao poziv, a on je pokazao kako još uvijek postoje ljudi kojima je hrvatski dres iznad svih, kako je to napisao naš Dario Brkić u komentaru. Isto je Sigurdsson napravio i sa Lovrom Mihićem koji će se rotirati na lijevom krilu s Marinom Jelinićem.

Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL

'Tri centimetra puknuće je ozbiljna ozljeda'

"Prvo, jako mi je žao što je Dule otpao za daljnji tijek Svjetskog prvenstva i ovim mu putem želim brz oporavak. Tri centimetra puknuće je ozbiljna ozljeda i stvarno bi čudo bilo da se pojavi na prvenstvu. Ozljede su sastavni dio sporta, ozljede kroje ekipu i reprezentacije nakon napornih sezona, prošle pogotovo i samo je nastavak ove. Znam kako je Domagoju, imao sam rupturu lista i to užasno boli. Vjerujem da će situacija s Duvnjakom biti još veći motiv dečkima na turniru za ono što slijedi. Svi znamo što Domagoju znači hrvatski dres, reprezentacija, ova država, kakvu emociju ima prema naciji kao takvoj, što mu znači igranje na ovom Svjetskom rukometnom prvenstvu", kazao nam je u uvodu razgovora Mirko Alilović i nastavio:

'Dule bi najradije igrao, ali ne može i nije dobro za njega'

"Poznavajući Duleta, on bi najradije stisnuo zube i igrao, ali kvaka je u tome što takve vrste ozljede ili načetog mišića mogu dovesti do većih komplikacija kasnije, ako se to ne zalijeći. Ne trebamo pričati dodatni niti ću otkriti toplu vodu kazajući koliko Hrvati, tj koliko smo mi spremni trpiti bol da bi igrali za repku."

Idemo na vedrije teme. Hrvatska ima 4 boda i +29 gol razliku. Može li bolje?

'Bolje od ovog za Hrvatsku ne može, ali sad počinje ono pravo'

"Realno, ne može. Gol razlika u prve dvije utakmice, 4 boda, sve je kako su planirali. Bez pritiska, bez euforije,u obje utakmice su igrali dobro, anulirali i rješili sve u prvih 20 minuta oba susreta. Istina da Bahrein i Argentina nisu neko mjerilo kvalitete niti našeg trenutnog stanja. Ovo je bio uvod i zagrijavanje za ozbiljne stvari koje nas čekaju sad na prvenstvu. Od Egipta pa nadalje svaka utakmica je biti ili ne biti", objašnjava Mirko.

Igor Karačić je Duvnjakova zamjena. Kako Mirko gleda na njegov dolazak i na tekst našeg Darija Brkića koji je opjevao Karačića?

Na muci se poznaju junaci

"To ti ja kažem, na muci se poznaju junaci. Kara je prvo veliki moj prijatelj i moj cimer u mojim danima u reprezentaciji. Karačić je rođeni pobjednik, svi znamo kako igra u klubovima i reprezentaciji. Kara samo može donijeti dobroga", govori Alilović.

Lovro Mihić je Mirkov suigrač u Orlen Wisli Plocku...

"Lovro je u Wisli 10 godina i o njemu dovoljno govori to što je produljio na još tri godine. Na Olimpijskim igrama to nije bio pravi Lovro Mihić, nije to bio njegov turnir kao ni većini osim Kuzmanoviću. Lovro je dobar u obrani, brz u napadu, on dobro poznaje sustav i neće mu biti problem uklopiti se. Već je bio u Dagurvom sistemu. Realno, samo iz aviona će ući na teren. On je pojačanje za rerezentaciju, to sigurno", objasnio je Mirko Alilović.

Slijedi Egipat koji nije briljirao protiv Bahreina. Hrvatska nam izgleda bolje, mišljenje je potpisnika ovih redaka.

'Treba se paziti Egipta'

"Egiptu nedostaje Elderaa iz Vezsprema koji se ozlijedio, ali tu je i Yahia Omar koji se vratio, ovo mu je prva sezona nakon povratka od ozljede. Ne briljira, ali to je igrač PSG-a koji na dobar dan ti može zabiti 10 komada lagano. Strašan igrač i potencijal, a s druge strane imaju dobru vanjsku liniju i to su večinom rukometaši koji igraju po Europi i na meti su velikih europskih klubova. Došao im je Pastor i suvereno su osvojili afričko prvenstvo. Na Olimpijskim igrama svi su mislili da su iznenadili, ali po meni nisu iznenadili nego su držali na koncima jednu Španjolsku 59 minuta i onda su nesretno i nespretno izgubili. Treba se paziti Egipta, ali kažem, mislim da je njihova neka točka gdje su malo slabiji je na golu, ali Hendawi i Aly koji kad ima dobar dan mogu napraviti velike probleme. Ako budemo imali ovako lepršavu igru, ako budemo pokretljivi u obrani, mislim da ne bi trebali imati velikih problema sigurno".

Kuzmanović je već dva puta zaredom bio MVP utakmice sa više od 50% obrana...

"Na Olimpijskim igrama kad pogledamo, realno, Kuzma nam je bio jedina svjetla točka, jedini igrač koji je bio na zadovoljavajućem nivou. Držao nas je u par utakmica da to ne bi izgledalo još ružnije nego što je bilo. Sad samo mislim da raste".

Kako Mirku izgledaju ostale reprezentacije na SP-u? Vidjeli smo kako je Brazil dobio domaćina Norvešku, Danci i Francuzi uvjerljivi...

"Dobro, mi isto tako ne možemo ocjenjivati Dansku po Alžiru i Tunisu. Njima je to bilo zagrijavanje. Oni su takve ekipa, izgrađena zadnjih 3 do 4 godine gdje su im igrači u reprezentaciji kao Pytlick, realno, nije ni sjena igrača iz reprezentacije u klubu. Samo je to pokazatelj koliko su oni dobri da nadopunjuju jedan drugog i dižu kvalitetu jedan drugom. Stvarno su nevjerojatni, prvi su favoriti zbog toga što se to finale igra gore u Oslu. Norveška, mislim da su oni zadnjih dvije do tri godine totalno razočaranje. Imaju brutalnu ekipu pojedinačno, ali nikako da kliknu, nikako da naprave taj rezultat. Nakon Francuske gdje su bili totalno iznenađenje, ali nakon toga svako veliko natjecanje je bilo totalno razočaranje."

A Francuzi?

"Francuzi kao Francuzi, vratili su im se Dika Mem i Prandin i oni su uvijek u TOP 3. Ako nisu glavni favoriti, onda su drugi ili treći favoriti za osvajanje. Mislim, nema tu još previše reprezentacija."

Švedska?

"E, oni su u velikim problemima s ozljedama, ali opet to su Šveđani i imaju već uigrani sistem već godinama. Ima tu par kandidata, par favorita, ali kažem, Danska i Francuska odskaču od svih. Tu je i Švedska, ali s ozljedama koje vuku malo su ipak dalje od favorita za odličja", zaključio je Mirko Alilović.

