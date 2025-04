Građani će do kraja sezone saznati svoju budućnost, a Gvardiol odlazi u klub svojih snova?

Iako Jošku Gvardiolu ugovor s Manchester Cityjem ne visi o koncu, upitno je u kakvom će stanju Građani biti sljedeće sezone. Naime, engleski velikan suočava se s izbacivanjem u niži rang zbog kršenja financijskog fair playa, a to bi moglo uzrokovati odlazak brojnih ključnih igrača.

Manchester City tereti se sa 115 optužbi za kršenje financijskih pravila Premier lige, a trenutačno se čekaju rezultati suđenja. Osudi li ih se kao krive, City čekaju brojne oštre sankcije: zabrana transfera, oduzimanje bodova pa čak i izbacivanje iz Premiershipa. Presuda bi trebala stići do kraja sezone. S obzirom na to da Građani redaju prvoklasne igrače, kad bi došlo do nečeg takvog, otvorila bi se sezona lova na Etihadu. Mnogi bi se konkurenti odmah slili da zgrabe koga mogu; slično se nešto dogodilo i Juventusu i njihovoj sjajnoj generaciji 2006. godine.

Pojavile su se tako brojne analize i pitanja tko će gdje ako dođe do najgoreg scenarija pa se tako britanski portal TeamTalk dotakao i našeg Joška Gvardiola. Prisjetila se ekipa s TeamTalka Gvardiolove izjave o Liverpoolu koju je jednom dao, spominjući da su mu Redsi klub iz snova.

"Liverpool je izrazio interes za Gvardiola dok je bio u RB Leipzigu, a činilo se da je njegovo srce krenulo na Anfield."

"Moj klub iz snova? To bi definitivno bio Liverpool," rekao je Vatreni te dodao: "Od malena sam s tatom gledao dosta njihovih utakmica. Svaku sezonu smo detaljno pratili. To je klub koji mi je ostao u srcu."

Iako je City pošteno ispraznio džep za hrvatskog braniča kad ga je 2023. godine doveo u Englesku za 90 milijuna eura, neupitno je da će Joško, kao i mnogi drugi, nastojati napustiti Etihad ako Građani ispadnu. S druge strane, Liverpool ionako traži dugoročnu zamjenu za Virgila Van Dijka, a Gvardiol bi se u njegovoj poziciji savršeno snašao.

U slučaju ispadanja, Liverpool će se svejedno pomučiti u dovođenju Gvardiola jer im je konkurent Real Madrid koji Hrvata cilja još dok je igrao u Leipzigu.