Zlatko Zlaja Horvat hrvatski je rukometni Francesco Totti. Gotovo čitavu svoju karijeru ovaj istinski rukometni "ratnik" igrao je u Zagrebu. Prvi naslov nacionalnog prvenstva osvojio je 2004. godine u dobi od 19 godina, a do danas je po broju osvojenih nacionalnih prvenstava svjetski rekorder i čovjek koji će zauvijek biti sinonim za uspjeh, požrtvovnost i predanost. Istinska je rukometna legenda.

S reprezentacijom Hrvatske osvojio je pet velikih medalja - broncu u Londonu na Olimpijskim igrama 2012., srebro i broncu na Svjetskim prvenstvima 2009. u Hrvatskoj i 2013. u Španjolskoj.

Ima i dvije bronce sa Europskih prvenstava iz Srbije 2012. i Poljske 2016. i srebro sa Mediteranskih igara 2005. Sveukupno je s Hrvatskom osvojio 6 medalja, ako računamo i spomenutu s Mediteranskih igara.

Zlaja je gost u prvom podcastu Net.hr.a u Novoj 2025. godini. S njim smo pričali 45 minuta o svemu uoči Svjetskog rukometnog prvenstva koje 14. siječnja počinje, a koji će se održati u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj. Analizirao nam je sve suparnike Hrvatske u grupi H Bahrein, Argentinu i Egipat.

"Hrvatska rukometna reprezentacija ima još baruta. Ovo su mladi dečki, ali moraju doći još do onog pravog pobjedničkog mentaliteta da su na svakoj utakmici nabrijani sto posto. Vjerujem da svi u reprezentaciji priželjkuju što bolji rezultata, a to je borba za medalje. Nije više to kao prije da se može s većom vjerojatnošću tu tražiti od njih, ali su pokazali u više navrata da su sposobni igrati sa svim jakim ekipama i možemo govoriti i o prvenstvu gdje smo neslavno izgubili od Egipta. To prvenstvo smo neriješeno odigrali sa Dancima koji su na kraju postali svjetski prvaci", govori nam Zlatko Horvat.

Dotaknuli smo se, između ostalog i njegove velike karijere, onog promašenog sedmerca na SP-u 2017. protiv Norveške za pobjedu i finale Svjetskog rukometnog prvenstva i dana nakon koji su bili teški. Teme su uistinu bile brojne, a Zlaja nam je i otkrio kakve se sve čudesne stvari radio Damir Kajba, slavni fizoterapeut koji je nekad radio i u reprezentaciji Hrvatske, današnji voditelj liječničke službe RK Zagreb. Jedna priča posebno nas je dojmila...

"Evo, sad sam se sjetio jedne anegdote o Kajbi. Bila je svojedobno, dogodila se jedna jako zeznuta situacija. Vraćali smo se, e sad da li Poreč ili Umag, uglavnom Final Four Kupa Hrvatske gdje je Joso Valčić (Josip Valčić) dobio udarac u bedreni mišić. Pukla mu je ili arterija ili nešto slično tome, ne znam sad točno što mu je puklo, ne mogu se sjetiti, ali to se nije vidjelo odmah, a Kajba je to prepoznao i mi smo se žurili nazad u Zagreb, nismo stajali. Inače, pobijedili smo u Kup i sad je normalno bilo stati putem uzeti koju pivu, malo proslaviti."

Nastavio je monolog Horvat:

"Bila je jako zeznuta situacija za Josu Valčića koji je odmah završio na operacijskom stolu po dolasku u Zagreb, ali Kajba je odmah naredio da se požurimo nazad bez stajanja. Izgubio je Joso baš dosta krvi, 'veselo', baš 'veselo' je bilo. I to je bila ta Kajbina brza reakcija, kakvih je imao mnogo u reprezentaciji. Tako je ispalo, gdje se neka stvar ne vidi, a on je skužio tu reakciju."

Znači, Damir Kajba je Josi Valčiću spasio život...

"Može se tako reći, da".

Čitav podcast sa Zlatkom Horvatom pogledajte u priloženom videu gore.

