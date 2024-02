Zlatko Horvat se nakon skoro 4 godine vratio u RK Zagreb. Bila je to prava sportska "bomba" koja je trebala eksplodirati jučer u Fresh Corneru na Tifonovoj benzinskoj u Velikoj Gorici, ali vijest o povratku najuspješnijeg rukometnog kapetana u povijesti Zagreba (osvojio više od 30 trofeja) doživjela je prasak dok je još bila u džepu.

Nitko kao Zlaja Horvat

Prvi naslov nacionalnog prvenstva Zlatko Horvat osvojio je 2004. godine u dobi od 19 godina, a do danas je po broju osvojenih nacionalnih prvenstava postao svjetski rekorder.

Naime, u utorak je Zlatko Horvat trebao biti predstavljen kao veliko iznenađenje, ali vijest nije izdržala. Prasak o povratku hrvatskog rukometnog velikana, istinskog sportskog ratnika, eksplodirala je ranije.

Velikani odlaze u tišini, ali se vraćaju s praskom

Jer, veliki igrači odlaze u tišini, ali vraćaju se s praskom. Ovaj prasak, možemo ga nazvati Zlatko Horvat, čuo se do neba. Porazgovarali smo sa popularnim Zlajom jučer na druženju igrača s navijačima uoči spektakularnog sraza RK Zagreb i Paris Saint Germaina u četvrtak, od 18.45, u Areni Zagreb.

"Znaš da si ostavio neki trag, ali dok ne vidiš to uživo, dok ovo ne osjetiš, ne možeš znati da je to tako. Lijepo je vidjeti da me se navijači još sjećaju", kazao nam je Zlatko Horvat okružen brojnim mladim navijačima.

Nikad ne reci nikad

"Ma šalim se, naravno. Naravno da se ljudi sjećaju mene kao igrača Zagreba jer sam u klubu bio dosta dugo. Mislim najduže od svih. Lijepo je to vidjeti. Lijepo je što sam se vratio, što ću biti dio ovog novog RK Zagreb", dodao je Zlatko Horvat koji nam je u razgovoru prije 4 godine, kad je odlazio iz kluba nakon 25 godina, kazao kako nema tuge jer će se uskoro vratiti u klub raditi s klincima. Može se ovaj njegov povratak tako protumačiti. RK Zagreb ide sad na pogon nekih novih klinaca plus kapetan Gojun, Čupić...

"(Smijeh). To sam rekao u domeni povratka u Zagreb nikad ne reci nikad. Nikad nisam rekao da se neću vratiti, jer zašto bi i zatvarao vrata Zagrebu ili bilo čemu. Ali, što se sve izdogađalo u međuvremenu, mislim da će to sve na kraju ispasti dobro".

'Ne bi bilo fer da budem kapetan odmah po povratku'

Prvo pa muško. PSG u četvrtak.

"Nećemo još ništa otkrivati, taj dio neka iskomunicira klub", odmah nam je dao do znanja i prekinuo bilo kakva daljnja pitanja o mogućem nastupu protiv bogatog velikana europskog rukometa.

Jakov Gojun je kapetan. Zlatko Hovat je bivši legendarni kapetan Zagreb.

"Tako će i biti - legendarni kapetan", naglasio nam je sa smiješkom Zlaja i dodao:

"Naravno da ja i Jakov imamo jako dobar odnos. Nema smisla da ja budem sad kapetan po povratku. Ovo je neka druga momčad i to ne bi bilo fer. Bez obzira na sve, ja sam u ovu momčad išak došao kao novi igrač. Bez obzira na moje iskustvo, bez obzira što je to moj klub. Zna se tko u ovom trenutku mora biti gazda".

Imamo informaciju da su igrači skoro pali u nesvjest kad su čuli da se vraćate. Trebali ste biti iznenađenje danas. Pada nam napamet sad da onako iskačete iz torte. Na kraju je informacija pukla prije utorka...

"(Smijeh). Ma nema šanse da tako nešto ostane skriveno. Jako je lijepo i super se osjećam što sam opet u svom jatu. Vraćam se Zagrebe tebi, to stoji, samo da zaliječim neke stvari što prije. Prepona je u pitanju, ali bit će to dobro. Već sam u procesu povratka na teren."

Zlatko Horvat za reprezentaciju Hrvatske u rukometu igrao je, prema podacima s interneta, 180 utakmica i zabio pritom 563 gola. Čeka se potvrda novog izbornika na klupi reprezentacija - stranca. Dagur Sigurdsson bi trebao postati novi izbornik hrvatske rukometne reprezentacije i prvi stranac ikad na izborničkoj klupi.

"Ne bih htio puno komentirati to. Što god da je HRS odlučio, to je napravio u interesu rukometne reprezentacije. Vjerujem da je svaki potez Saveza i prije išao u smjeru boljitka hrvatske rukometne reprezentacije. Naravno, nekad postoje uspješniji i manje uspješni potezi. Novi izbornik nije garancija za uspjeh, ali treba vremena za sve. Treba mu se dati prilika, bilo kome. Mora tu, naravno, postojati neki pedigre za preuzimanje jedne reprezentacije. Ipak je hrvatska rukometna reprezentacija jedan brend. Ne samo u smislu kockica i toga, nego u smislu rezultata."

Foto: Screenshot/Facebook-RKZagreb Foto: Screenshot/Facebook-RKZagreb

PSG u četvrtak. Što će biti ključ za pobjedu?

"Momčad će protiv PSG-a morati za pobjedu biti na iznimno visokom nivou, najboljem ove sezone. Ali, nije tu samo PSG. Tu su i ostali klubovi - Kiel, Aalborg, Kielce, Pick Szeged, Kolstad, Eurofarm. To je Liga prvaka. Pelister se brzo vratio u igru, taj dvoboj se trebao riješiti, ali o tome govorim. Svatko je takav, ako nisi na nivou, ne možeš protiv nikog. To je sport, to je draž sporta. Čitavo vrijeme moraš biti na vrhunskom nivou. I kad si na vrhunskom nivou, možeš opet izgubiti. Momentum, pozitivna energija je na našoj strani. Teško mi je govoriti o tome, još uvijek sam u Mađarskoj (smijeh). Drago mi je što sam u Zagrebu. Najbitnije da smo se sve govorili. Bio je to proces", zaključio je Zlatko Horvat.

