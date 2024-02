Rukometaši Zagreba u utorak su, uoči utakmice 13. kola rukometne Lige prvaka protiv Paris Saint-Germain u Areni Zagreb (četvrtak - 18.45), plijenili pažnju građana u Fresh Corneru na Tifonu u Velikoj Gorici.

Trener Andrija Nikolić, kapetan Jakov Gojun, hit igrač Luka Lovre Klarica, neuništivi Ivan Čupić, fantastični mladi golman Matej Mandić, veliki adut Zvonimir Srna i povratnik u klub, slavni Zlatko Zlaja Horvat, stali su pred brojne okupljenje novinare i odgovarali na pitanja.

No, iza pozadine ovog eventa na kojem su vedete Zagreba dijelili navijačima besplatne ulaznice za spektakl i družili se s njima, krije se predstavljanje legendarnog desnog krila Zlatka Zlaje Horvata, najuspješnijeg kapetana ikad u Zagrebu. On se vratio na posudbu do kraja sezone...

Kad smo kod ulaznica za utakmicu Zagreba i PSG-a, one s podijelom idu već danas, sutra i preksutra, od 16.00 do 19.00 na blagajni Arene Zagreb. Osim na blagajni Arene Zagreb, ulaznice za utakmicu možete preuzeti i na maloprodajnim mjestima partnera INA-e i Tifona.

"Navijači nam sigurno daju jednu dodatnu energiju. Trebaju nam protiv PSG-a", naglasio je pomoćni trener Andrija Nikolić koji radi odličan posao na klupi Zagreba, u odsustvu prvog i glavnog trenera Nenada Šoštarića, koji se oporavlja od operacije...

Andrija Nikolić je još naglasio:

"Pred nama je utakmice sezone, prilika da sami sebe, ali i sve naše divne navijače, nagradimo za sve ono što smo dobro napravili ove sezone. Jako sam sretan da nam se pridružio i Zlaja, dugogodišnji kapetan i dijete ovog kluba. Njegova pomoć, iskustvo i znanje biti će nam veliki plus u nastavku sezone. S jednim osvojenim bodom protiv PSG-a u četvrtak ili Kiela tjedan kasnije osigurali bi plasman u osminu finala. Hoću li trošiti Luku Lovru Klaricu i Srnu? Malo hoću i njih, neka i oni zarade plaću. Imamo više opcija u svakom slučaju".

Horvat je u lipnju 2020. godine napustio Zagreb i pridružio se makedonskom Metalurgu, a nakon toga igrao je za mađarski Dabas odakle se vratio u rodni grad, u najdraži klub.

"Prekrasan je osjećaj vratiti se u svoj klub. Ovdje sam se rodio, odrastao i ovdje sam oduvijek pripadao. Srce mi je puno što ću imati priliku opet zaigrati za Zagreb i pridružio bih se kapetanu Gojunu te pozvao sve ljubitelje rukometa da nam se pridruže u četvrtak u Areni i da nam budu vjetar u leđa. Njihova podrška nam uvijek puno znači, a protiv Pariza ćemo tu pomoć svakako trebati“ istaknuo je Zlatko Horvat i dodao:

"Sve se jako brzo dogodilo i jako sam sretan zbog povratka u rodni grad i klub. Zagreb su zadesile ozljede i trebala im je pomoć. Nadam se da ću uspjeti biti taj adekvatan za pomoć. Dabas, Zagreb i ja smo brzo našli zajednički jezik. Ježim se na to što su sve napravili Andrija i dečki. Dosad sam ih mogao uglavnom gledati na TV-u, manje u dvorani jer nisam mogao baš svakog tjedna biti u dvorani ovdje u Zagrebu. Sve što sam dosad vidio je bilo pozitivno. Mislim da s ovakvim radom, kako oni treniraju svaki trening, kakose razvijaju, stvari će funkcionirati", rekao je Zlatko Horvat.

Zlaja ima manji problem s preponom i još se ne zna hoće li nastupiti protiv Paris Saint-Germaina.

"Brzo će se to sanirati. U procesu sam. Vidjet ćemo hoću li zaigrati u četvrtak", ostao je tajnovit Zlatko Horvat.

RK Zagreb povukao je sjajan potez i produžio ugovor do 2026. sa Lukom Lovrom Klaricom i Matejom Mandićem. Jesu dečki počastili svlačionicu? Dobacio je Ivan Čupić, na što je dobio odgovor - "Nismo, tek je ekskluziva. Nismo mogli otkriti", odgovorio je golman Matej Mandić i nasmijao okupljeno mnoštvo. Diplomatski, nema što...

"Drago mi je da smo se dogovorili. Jasno je kako klub raste. Manda i ja smo odlučili ostati još koju godinu. Ne znam što će se dogoditi u budućnosti, ali idemo dobrim putem", kazao je Luka Lovre Klarica. Manda je dodao:

"Odlučili smo se i dalje razvijati u Zagrebu. Imao sam dosta ponuda, ali klub pravi dobru priču i odlučili smo ostati u Zagrebu".

Kapetan Jakov Gojun nije krio uzbuđenje oko dosad dobrih ostvarenih rezultata i nadolazeće utakmice s velikanom europskog rukometa, te je izjavio:

"Pozvao bih sve naše navijače i ljubitelje rukometa da nas dođu podržati u četvrtak u Areni. Dolazi nam jedna od najboljih ekipa svijeta, predvođena aktualnim svjetskim prvacima braćom Karabatić i Prandijem. Otkako sam se vratio u klub prije tri godine sanjao sam o prilici da prođemo u eliminacijski dio turnira. Mislim da smo ove sezone pokazali da apsolutno pripadamo vrhu europskog klupskog rukometa. Hvala Fresh Corneru - našem generalnom sponzoru i svim navijačima na njihovoj podršci. Vjerujem i nadam se da ćemo se u četvrtak u Areni svi zajedno veseliti.“

Vrijedi spomenuti kako na dan utakmice ulazi za gledatelje bit će otvoreni od 17.00 sati, a kako ulaznice nisu numerirane, RK Zagreb savjetuje svim navijačima i ljubiteljima rukometa, da u Arenu dođu što ranije kako bi zauzeli svoja mjesta.

