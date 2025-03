Svjetski rukometni doprvaci sljedećeg tjedna vraćaju se u sedlo. Slijede kvalifikacije za Europsko prvenstvo 2026. u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj. Suparnik je Češka, momčad koja se dokazala kao vrlo tvrda plasiravši se u drugi krug SP-a i namučivši svjetskog prvaka, moćnu rukometnu dinastiju Dansku, koja ih je pobijedila ‘tek’ šest razlike.

Važan dvomeč s Češkom

To je iznimno važan dvomeč jer, osim što je to prvi nastup srebrnih svjetskih doprvaka, utakmice bi trebale odlučivati i o prvom mjestu u skupini koje na kraju donosi povoljniji ždrijeb na Europskom prvenstvu.

Prva utakmica izabranika Dagura Sigurdssona na rasporedu je 12. ožujka u Češkoj uz izravni prijenos na RTL-u 2 od 18.00, a uzvrat je 16. ožujka u Areni Zagreb od 17.30, uz emisiju Vrijeme je za rukomet koja počinje u 16.45 na glavnom kanalu RTL-a. Bit će to ključni ogledi naših rukometaša za prvo mjesto u kvalifikacijskoj skupini.

Hrvatska i Češka trenutno su, nakon dva odigrana kola, bodovno izjednačeni na vrhu svoje kvalifikacijske skupine s dvije pobjede, dok su Luksemburg i Belgija treće i četvrte s nulom.

Ako Hrvatska pobijedi Češku u objema utakmicama, vrlo vjerojatno će potvrditi svoj prolazak na Euro budući da se protiv Luksemburžana i Belgijaca u uzvratima očekuju lagane pobjede. Podsjećamo, Hrvatska je prve utakmice kvalifikacija odigrala prošlog studenog i pobijedila Belgiju 30-23 kod kuće te Luksemburg u gostima 35-25.

Oproštaj Duvnjaka, Karačića i Pešića od reprezentacije

Posljednja dva kola na rasporedu su sredinom svibnja, a na EP-u će igrati dvije najbolje momčadi iz svake skupine te četiri najbolje trećeplasirane. Euro 2026. igrat će se u Norveškoj, Danskoj i Švedskoj od 15. siječnja do 1. veljače iduće godine.

Što se tiče utakmice protiv Češke u Areni Zagreb, ona će biti značajna još po nečemu. Tada će se Hrvatska oprostiti od tri svoja velikana koji su upravo završili karijeru u nacionalnom dresu. Riječ je dakako o kapetanu Domagoju Duvnjaku, Igoru Karačiću i Ivanu Pešiću.

Rukometni praznik

I ne samo to. Bit će to dan u kojem ćemo imati priliku pozdraviti i još jedanput zahvaliti se svim osvajačima 16 seniorskih medalja sa velikih natjecanja u muškoj i ženskoj konkurenciji, koji su toliko toga dali hrvatskom rukometu i sportu općenito. Kako je to HRS najavio, na jednom mjestu tako bi se trebalo naći više od 100 igračica i igrača, izbornika i članova Stručnih stožera svih naših seniorskih reprezentacija, osvajača medalja s olimpijskih igara, svjetskih i europskih prvenstva. Čeka nas pravi praznik hrvatskog rukometa.

Okrenuli smo broj najuspješnijeg hrvatskog rukometnog izbornika svih vremena Line Červara kako bi nam najavio dvomeč protiv Češke i rukometni praznik u Areni Zagreb sljedeće nedjelje.

"Ne znam hoću li biti prisutan 16. ožujka u Areni Zagreb, vidjet ću", kazao nam je Lino Červar koga smo upitali je li dobio poziv od HRS-a za dolazak na svečanost?

"Jesam, ali vidjet ću hoću li doći, ne znam", ponovio nam je Lino.

Dobro, idemo na Češku. Neugodni su Česi...

"Mi smo favoriti u tom dvomeču, to ne treba ni govoriti, mi smo favoriti i ne sumljam u to. Mislim da Hrvatska ima dovoljno motiva i ne bih se jako zabrinjavao za taj dvomeč. Dečki su zreli i znaju oni da treba nastaviti putem kojim su koračali, gazili na Svjetskom prvenstvu".

O Duvnjakovom, Pešićevom i Karačićevom oproštaju od najdražeg dresa Lino govori...

"O njima samo mogu reći superlative, ništa više ne mogu dodati nego da su to uistinu koji su obilježili naš rukomet i uspjehe. Oni su uvijek bili ti koji su imali vrlo važnu ulogu i posebno tu ističem Duvnjaka kojeg sam ja prvi uveo u reprezentaciju Hrvatske 2008. na EP-u u Norveškoj. O njemu, o njima, samo mogu reći riječi hvale i oni su uzori ovim mlađim dečkima koji su ostali, a mislim da će Dule i ostati u rukometu na bilo kojoj drugoj funkciji, jer je on velika pozitiva i takvih trebamo".

Domagoj Duvnjak trebao bi biti novi sportski direktor reprezentacije...

"Ma, to nije sporno, što god, Domagoj je to zaslužio i potreban je reprezentaciji i hrvatskom rukometu općenito."

Domagoj je zaslužio duboki naklon za sve...

"Zaslužio je, svakako da je, ali ne trebamo ništa forsirati jer je Duvnjak svojim djelom pokazao da je jedan od iznimnih sportaša kojih je Hrvatska imala i budite bez brige, s njegovim djelovanjem i nakon svoje karijere on će dokazati tko je, ne trebamo se ništa brinuti. Domagoj je vrlo bitan, posebno za one ljude koji se u nešto razumiju".

Što Lino misli, kad će hrvatski rukomet dobiti rukometni dom i treba li politika odigrati ključnu ulogu u svemu tome? Postoji sporazum o njegovoj izgradnji iz 2007. godine. Potpisali su ga tadašnji premijer Ivo Sanader i bivši zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. Hrvatska je rukometna nacija bez rukometnog doma.

"Smatram da se trebalo puno agresivnije ići prema Izvršnoj vlasti jer sport nije samo da se lopta gura ili se igra, nego sport je neodvojiv dio kulture i obrazovanja. Prema tome, sport je stariji od kulture čak, jer kultura je za ljudska bića itd, ali igraju se svi, od djece do mladeži, igraju seniori, odrasli ljudi, ali igraju se i ptice i životinje. Svi se igraju, igra je najljepši trenutak kad su ljudi oduševljeni, djeca su najsretnija kad se igraju i mislim da se putem igre može utjecati na mnoge kvalitete kod djeteta, ne samo da igraju nego i odgoj, altruizam, empatiju, suradničko učenje, kolektivna igra je najveći oblik socijalizacije mladih ljudi, a to treba reći onima koji to trebaju čuti, mi dvorana trebamo imati X broja, jer dok su nam djeca u dvoranama neće nam biti na mjestima gdje se pije, neće biti na ulici, nego će se baviti sportom, a to su dobri ljudi."

Hoće li srebrna medalja pogurati priču ka svom cilju, da dobijemo još dvorana i nacionalni rukometni dom?

"Trebaju se malo više zalagati oni koji odlučuju".

Je li Mago di Umago zadovoljan odjekom svoje knjige Rukomet - put do vrha i tajne uspjeha? To pitamo jer je knjiga jedinstven spoj teorije i sportske prakse, prožeta pedesetogodišnjim iskustvom Linine bogate trenerske karijere.

"Kritike su fenomenalne, čuo sam izjavu da poslije nikad nismo dobili takvu sportsku literaturu. Mislim da je knjiga jako poučna i da od nje može nešto naučiti bilo koji sport, posebno rukomet koji je u prvom planu, ali mislim da je to nešto što će ostaviti utjecaj i posljedicu na svjetski rukomet, mislim da će u tom pravcu i rukomet ići."

Hoće li Lino ikad više imati neku ulogu u hrvatskom rukometu kroz Savez, bi li htio imati i kad će se konačno pomiriti s čelnicima HRS-a?

"Ja o tome ne odlučujem, odlučuju drugi isto. Nije dovoljan samo jedan. Ne bih o tome govorio previše, rekao sam za sad što sam imao za reći, vidjet ćemo", zaključio je Lino Červar.

