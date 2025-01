Damir Kajba, voditelj liječničke službe RK Zagreb, čovjek sa zlatnim rukama, gost je u novom podcastu Net.hr-a uoči početka Svjetskog rukometnog prvenstva u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj. Kajba je istinki junak iz sjene koji nam je i najavio nadolazeći rukometni spektakl za koji vlada veliki interes. Krpao je generacije hrvatskih rukometaša, zna neobrojeno puno tajni, priča, anegdota, spašavao je i dan danas spašava ljudske živote svojim brzim reakcijama i znanjem kojeg ima. Skroman je Kajba. Za sebe ne voli reći da je slavan, taj pridjev odbija, a kad mu se kaže da je šef liječničke službe RK Zagreb, grozi se i na to. Teme su bile brojne koje smo prošli s Damirom Kajbom.

"Jooj, ma kakav šef. Nemojte mi molim vas govoriti da sam šef. Šefovi zapovjedaju, a ja nerijetko radim najviše, uz svoje vrijedne kolege, naravno. Mi smo jedan tim", kazat će Damir Kajba.

Pričao nam je, između ostalog i anegdote, otkrio i neke tajne, objasnio kako je spasio život Josipu Valčiću i kako je nedavno za vrijeme prvenstvene utakmice u Kutiji šibica pomogao u reanimiranju, zajedno s liječnikom, 40 minuta čovjeka koji se srušio. Bio je čovjek bez svijesti nakon pada na tlo i još je pritom udario glavom. Nije ni disao. Doktor mu je radio oživljavanje, a Kajba je donio iz auta prijenosni defibrilator, jer ga u Kutiji šibica, nažalost nema, a on je cijelo vrijeme inzistirao baš na tome, da svaka dvorana u Hrvatskoj ima prijenosni ili neki defibrilator. Dotaknuo se i lika i djela velikog Domagoja Duvnjaka. E, tu je bio posebno emotivan. Krenule su mu suze na oči. Jedva se suzdržao da se ne rasplaće...

"Ja sam emotivan na njega, znam ga od kad je bio dijete praktički. Imao sam tu sreću da ga upoznam kad je došao kao dijete u RK Zagreb. On je došao u Zagreb sa 16. godina. Nije se u Zagrebu, nažalost, zadržao dugo, međutim ja sam s njim kroz reprezentaciju i razgovorom i telefonom stalno ostao u kontaktu. Zvućat će sad možda pretenciozno, ali jednom sam napisao na društvenim mrežama da je Domagoj Duvnjak za mene rukometni Dražen Petrović. Jer, taj dečki je toliko... evo, mene sad emocije ponesu, dajte mi vremena da samo malo progutam... ", zastao je na trenutak Kajba, zasuzile su mu se oči, morao je popiti vode i malo doći s k sebi. Jako Damir Kajba voli Domagoja Duvnjaka. Domi je stvarno ljudina, velikan, istinski sportaš koji je, k tome, jako pristojan i ponizan dečko. Tako ponizan, a takva sportska i ljudska veličina. Rijetki su takvi...

"Da li ga dovoljno cijene? Mislim da ga cijeni narod. Znate, teško mi pada kad pročitam komentare - Dule je vječno umoran u reprezentaciji, vječno star. Kad si unutra i kad vidiš što je taj čovjek sve prošao, proživio, koliko njemu teško pada svaki poraz u reprezentaciji, koja je to emocija, taj njegov odgoj koji je iz obitelji... ne znam je li se on s nekim posvađao u životu, jel', stvarno ne znam, jer on je takav tip. On sve oprašta, prelazi preko svega. Hrvatska ga sigurno cijeni, to bez daljnjeg. Naravno, mi smo takav narod da cijenimo najveća odličja, a znam da bi Dule sve dao da s Hrvatskom osvoji to zlato koje mu nedostaje. Za njega bi to bio najveći uspjeh u profesionalnoj karijeri. On to silno želi. Narod ga cijeni, ali ti komentari da je vječno umoran, da ima podočnjake, pa ja ga znam od 16., on vječno ima podočnjake. To je čista genetika, tu nema priče o bilo čemu. Pa priče Dule ovakav, Dule onakav, ma on je za mene rukometni Dražen Petrović. To što je on dao, uz dužno poštovanje prema svima s kojima sam bio, jer ja kod igrača ne gledam samo tko je dobar, tko lijepo igra, tko je dobar šuter ili asistent, gledam ukupno igrača kako se ponaša vani, socijalni dio, kakav je prema suigračima, stožeru, trenerima, ljudima u Savezu. Dule ima osobine vrhunskog čovjeka".

Čitav podcast s Damirom Kajbom od sat vremena pogledajte u priloženom videu gore.

