Vlado Šola o ludim frizurama i stvarima koje ga živciraju kod golmana: 'U moje je vrijeme to bilo sramota'

Ususret Svjetskome rukometnome prvenstvu 2025. u novome podcastu Net.hr razgovarali smo s legendom hrvatskog rukometa, svjetskim i olimpijskim prvakom, čovjekom kojeg su mrzila protivnička krila, a obožavali hrvatski navijači i frizerski saloni, jedan jedini, Vlado Šola. Nekadašnji golman Hrvatske danas je trener RK Dubrave, a na ovome prvenstvu bit će RTL-ov sukomentator u prijenosu svih utakmica Hrvatske. Šola će biti zadužen prenositi sve taktičke i stručne detalje koje promaknu oku običnog 'rukometnog laika'.

Razgovarali smo sa Šolom o raznim temama, o njegovim golmanskim počecima, crticama iz reprezentacije, trenerskome iskustvu, raznim nepoznatim detaljima golmanskog života, ludim frizurama, ali naravno i o nadolazećem Svjetskom prvenstvu.

Šola je tu ostao oprezan ne želeći previše ulaziti u predikcije. Vjeruje da će hrvatski rukometaši proći skupinu s Bahrainom, Argentinom i Egiptom bez većih problema, no istaknuo je kako više nema slabih reprezentacija.

"Nema više autsajdera. Rukomet je postao globalan sport. Znanje koje je nekada bilo čuvano samo u Europi cirkuliralo je jedino unutar Europe. Danas je to nemoguće jer otkad se pojavio internet sve informacije su vrlo lako dostupne. Dakle, nema više egzotike. Sjediš negdje u Africi ili nekoj zemlji dolje, upališ YouTube, ukucam da želim vidjeti vježbe za 6-0 obranu i sve to izađe vani. To se sada može jednostavno kopirati", rekao je legendarni hrvatski golman.

Nije htio isticati pojedince, ali je komentirao hrvatske vratare.

"Uvijek smo imali dobre golmane. Sad su se kao tandem pojavili Mandić i Kuzmanović. Oni su praktički generacija i od najranijih dana nastupaju zajedno u reprezentativnim selekcijama i zbog toga su dobar tandem. Obojica brane u vrhunskim klubovima, Mandić brani u Ligi prvaka, a Kuzma u Bundesligi, najjačoj rukometnoj ligi u svijetu. Što se tiče budućnosti kod golmana Hrvatska ne bi trebala imati problema. Međutim dogodilo se to što se dogodilo s Mandićem. Upao je Pešić unutra i u pripremnim utakmicama pokazao da je iskusan golman koji će biti od velike pomoći."

Šola je iznio nekoliko zanimljivih detalja golmanskog života kroz vlastito iskustvo, ali i otkrio kako mu se neka današnja golmanska pravila čine pretjeranima.

"Ne znam zašto su uopće uveli ono pravilo da kad golmana pogodi lopta u glavu odmah ide crveni karton. To je totalno nepotrebno. Htjeli su zaštititi golmana, ali bojim se da uopće ne znaju zašto su uveli to pravilo jer nigdje nisam vidio nikakve studije o tome kakve posljedice ostaju od takvog udaraca u glavu. To je jedno nepotrebno doneseno pravilo koje će svakako naštetiti krilima. Već vidim da i je i u nekim situacijama.

"Ovo stvara jedan nesportski ambijent gdje golmani kad ih lopta malo počeše po licu, trče za sucem, viču da ih je pogodila lopta i traže kaznu. Toga u moje vrijeme nije bilo. U moje vrijeme je bilo sramota pasti. Kad te lopta pogodi u glavu, morao si ostati čvrst na nogama jer je bila sramota da se valjaš po podu, a lopta zaista ne boli. Malo je nezgodno ako ako te pogodi u nos jer imaš tu hrskavicu. Ajde malo ti i zasuze oči. Ako ti ljepilo uđe u oči, to zna biti dosta nezgodno, ali sve u svemu mislim da je puno gore igračima kad dobije lakat u lice, u rebra i slično", otkrio je Šola kako je to bilo u 'old school' rukometu.

Naravno kad je u pitanju Šola morali smo se dotaknuti i njegove prepoznatljive frizure te otkriti razloge njegove obojane kose. Barem da autor članka može objasniti majci zašto ju je u mladosti šokirao frizerskim eksperimentiranjima.

"Prvo, te frizure sam nosio još od vremena kad sam bio pubertetlija, volio sam punk, pa onda mi punkeri bi izgledali drugačije. Drugo, farbanje kose u tom periodu dobar je marketinški trik. Ljudi te lako zapamte. Lako te mogu izdvojiti iz mase i reći: 'Evo, ovaj je bio dobar.' Ne zna kako se zoveš, ali onda kad ofarbaš kosu i istakneš se onda kaže onaj s crvenom kosom, zna ti ime i zapamti te. Treći je razlog da mi je dobro stajala, iako vidim sad ne ekranu da baš i nije, haha", nasmijao se na svoj račun Šola.

Otkrio nam je Šola još razne detalje o tome kako je slučajno postao golman, koje su prednosti, a koje mane te pozicije, zašto je Omeyer precijenjen i još mnogo toga, a sve to možete pogledati u novome podcastu Net.hr

