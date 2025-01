U pripremnom dvoboju uoči Svjetskog rukometnog prvenstva u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj odigranom u srijedu u Varaždinu, hrvatski rukometni reprezentativci svladali su Sjevernu Makedoniju 27-25 (13-14).

Srna i Martinović prvi strijelci protiv Sjeverne Makedonije

Prvi strijelac Hrvatske bio je Zvonimir Srna sa šest pogodaka. Ivan Martinović je postigao pet, a za igrača utakmice proglašen je vratar Dominik Kuzmanović koji je imao pet obrana. Isto tako, Ivan Pešić skupio je nabrzaka, u 15 minuta, isto pet obrana i pokazao se ključnim u anuliranju Makedonaca u preuzimanju rezultatske prednosti.

Slavni Slavko Goluža, bivši hrvatski rukometaš i izbornik Hrvatske, najuspješnije hrvatsko rukometno ime po broju osvojenih medalja, kombinirano kao igrač i trener (ima 12 velikih medalja - između ostalog i dva zlata s OI kao igrač i broncu kao izbornik s OI iz Londona), za portal Net.hr dao je stručni komentar utakmice Hrvatske i Sjeverne Makedonije, druge pripremne uoči Svjetskog rukometnog prvenstva.

"Najvažnije iz ovog pripremnog dvoboja da su svi igrali, da se nitko nije ozlijedio. Naravno da je Dagur Sigurdsson probao neke varijante, za to i služe pripremne utakmice. U prvoj pripremnoj utakmici protiv Italije, u kojoj je Hrvatska uvjerljivo slavila, Sigurdsson nije imao na raspolaganju sve igrače, ali protiv Sjeverne Makedonije je imao. U Poreču nije ipak bilo dosta igrača, dok su u Varaždinu igrali u ovoj formaciji. On najbolje zna što je i OK, drago mi je da je bilo dosta publike u dvorani, da je atmosfera bila sjajna i da je atmosfera uoči našeg Svjetskog rukometnog prvenstva sve bolja i bolja", priča nam Slavko Goluža, novi trener GRK Varaždin.

'Najvažnije da su svi igrali i da se nitko nije ozlijedio'

Rekao nam je Slavko kako se na Zvonimiru Srni vidi da dugo nije igrao, međutim upravo je on s par akcija na kraju izvukao stvar protiv žilavih Makedonaca. Imao je par prodora, sedmeraca, zabijao je kad je trebalo i zabio je najviše u Hrvatskoj.

"Zvone je potegao kad je trebalo, Pešić je isto obranio kad je trebalo, od toga jednu ključnu loptu, Kuzmanović je obranio svoje prije njega u utakmici, svi su dali svoj doprinos. Opet kažem, najvažnije je da se nitko nije ozlijedio, da su svi odigrali svoju minutažu koju je izbornik zamislio i to je to, nema razloga nešto sad kritizirati. Pobijedilo se i to je OK."

Slavko jako cijeni velikog, jednog od najboljih hrvatskih rukometaša ikad Domagoja Duvnjaka, kao i Domi svog bivšeg izbornika. U velikom intervjuu objavljenom 30. prosinca 2023., Novogodišnjem specijalu s Duvnjakom, zahvalio je "izborniku Goluži na lijepim riječima". Još uvijek ga zove izbornikom, a to navodimo samo da pokažemo koliko i Domi cijeni njega. Obostrano je to. Kad smo to spomenuli Goluži, samo se nasmijao...

'Domagoj je Domagoj'

"Domagoj je Domagoj. Ja sam, iskreno, slab na njega. da tako kažem...." Uzeo je kratki predah Slavko. Nasmijao se, emociju pokazao...

"Znate što, sve je on zaslužio u karijeri. Jednostavno, kad sam čuo da će mu ovo biti zadnje prvenstvo za Hrvatsku, nisam mogao vjerovati. Vrijeme za oproštaj je došlo, Domagoj najbolje zna, ali bez obzira koliku on imao minutažu, mislim da je on velik i ima velik utjecaj u ekipi. Ne znam, po meni, ja bih ga još nekako nagovorio da odradi barem jedan četverogodišnji ciklus", u šali je rekao Goluža.

'Domagoj je dao veliki doprinos uspjehu našeg rukometa'

"Šalim se, naravno. Sad kad pričamo o njemu, što se tiče Domagoja mene najljepše uspomene vežu uz njega, od juniorskog staža do A reprezentacije. Znate jako dobro, on zna najbolje što ja mislim o njemu. Nitko sretniji od mene da mu se želja ispuni, da se oprosti od igranja za Hrvatsku koju on jako voli, s medaljom sad na Svjetskom rukometnom prvenstvu. To me malo smeta što se o njemu uvijek govori, da nije osvojio zlato. Ma i ne mora da bi bio i ostalo velik, dosta je on medalja osvojio s Hrvatskom i utkao truda, odricanja, igre za reprezentaciju, za uspjeh hrvatskog rukometa u cjelini. Dosta je on doprinosa dao za sve te naše medalje. Domagoj Duvnjak velik je igrač i to će zauvijek ostati", zaključio je Slavko Goluža.

