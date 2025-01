Infarktna završnica u baroknom gradu, Hrvatska pobijedila Sjevernu Makedoniju

TIJEK MEČA

Hrvatska-Sjeverna Makedonija

27:25

Prvi pogodak za Hrvatsku zabio je Ivan Martinović, dok su Makedonci izjednačili iz sedmerca. Sjajno je odgovorio Martinović popularnom "šraubom", nakon čega su obje ekipe zaredale s par pogrešaka u napadu. Mandić je zabio sjajan frk, a na drugoj strani je odmah odgovorilo lijevo krilo gostiju. Nakon držanja egala, u 14. minuti prvi put nas do +2 vodi Mario Šoštarić. Ispod dva razlike Makedonci nisu dolazili do 25. minute, kada Atanasijevikj spušta na 11:10, a odmah potom se nastavila crna rupa Hrvatske koja je dovela do izjednačenja Makedoniju i time-out Sigurdssona. Priliku za vodstvo imali su Makedonci iz sedmerca, ali obranio je Dominik Kuzmanović. No do poluvremena su ipak Makedonci iskoristili naše poklone i otišli na predah s jedan razlike. Prvi pogodak u drugom dijelu zabio je Domagoj Duvnjak, dok je Kuzmanovski zabio sedmerac pa gurnuo Leona Šušnju prilikom izlaska iz igre, zbog čega je izbornik Makedonije Kiril Lazarov molio za oprosti našu klupu. Martinović i Glavaš su pucali sedmerce jedan za drugim, a sjajno je im je tri puta obranio zamjenski golman Kizikj. Do sredine drugog poluvremena Hrvatska se nije odvojila više od jedan razlike kada nas je Šipić odveo na +2. Pešić nas je preporodio svojim ulaskom kada je upisao nekoliko obrana u par minuta, ali nismo prelomili utakmicu u svoju korist, u posljednjih pet minuta se ušlo sa +2. Nakon isključenja Maraša, Makedonci su izjednačili, ali smo s tri gola u posljednje tri minute pobijedili u teškoj utakmici...

Izvan sastava su Cindrić, Klarica, Grahovac, Šimić, Špikić i Ćeško, a izbornik Dagur Sigurdsson se odlučio na 16 igrača:

Vratari: Kuzmanović, Pešić, desna krila: Šoštarić, Glavaš, lijeva krila: Mandić, Jelinić, desni vanjski: Martinović, Maraš

,srednji vanjski: Duvnjak, Pavlović, lijevi vanjski: Lučin, Srna, Mamić, pivoti: Načinović, Šipić, Šušnja

Hrvatska rukometna reprezentacija od 20.15 u Varaždinu igra drugu pripremnu utakmicu za Svjetsko rukometno prvenstvo. Protivnik našim rukometašima je Sjeverna Makedonija. Utakmicu možete u izravnom prijenosu gledati na RTL-u 2 i platformi Voyo.

Svjetsko rukometno prvenstvo u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj od 14. siječnja gledajte na RTL-u i platformi Voyo.

Izbornik Dagur Sigurdsson stao je pred kamere i najavio utakmicu.

"Još radimo na nekim stvarima, igrači treniraju jako dobro. Ovo što radimo na treningu, moramo pokazati i na utakmicama jer to je ogledalo rada. Ovo je proces, želim vidjeti napredak. Makedonija je jaka momčad, igraju jako dobro s pivotima i bit će nam izazov za obranu. Treba nam i podrška, pogotovo ako krene loše. Nismo najveći favoriti na Svjetskom prvenstvu, ali možemo pobijediti svakoga, siguran sam u to", rekao je Islanđanin.

Nakon utakmice u Varaždinu Hrvatsku očekuje generalna proba s jakim Slovencima u Areni Zagreb ovog petka. "Susjedi" bi nam mogli biti protivnici u drugome krugu natjecanja na Svjetskom rukometnom prvenstvu, tako da je dobro da hrvatski rukometaši ranije izmjere snage. Uoči te dvije pripremne utakmice izabranici Dagura Sigurdssona preselit će u Karlovac što će im i biti bazni kamp tijekom SP-a.

Pripremnu utakmicu Hrvatske pratite od 20.10 na programu RTL2 i platformi Voyo.

