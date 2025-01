Proslavljeni Hrvat: 'Jedna stvar je najveći dokaz snage ove Hrvatske. Možemo daleko na SP-u'

Zdravko Zovko, slavni rukometni trener, bivši proslavljeni rukometaš i izbornik hrvatske rukometne reprezentacije, gost je u novom podcastu Net.hr-a uoči Svjetskog rukometnog prvenstva koje počinje 14. siječnja. Jednim svojim dijelom SP će se održavati u Hrvatskoj u Zagrebu, Varaždinu i Poreču.

Svjetsko rukometno prvenstvo u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj od 14. siječnja gledajte na RTL-u i platformi Voyo.

Pričali smo sa Zdravkom Zovkom skoro 50 minuta:

"Hrvatska ima iskustva s organizacijom velikih natjecanja i Hrvatska kao rukometna sila zaslužuje jednu takvu organizaciju. Očekivanja su uvijek velika, Hrvatska je rukometna zemlja. Mi smo uz skandinavske zemlje, Francusku i Španjolsku konstantno prisutni i nadam se da ćemo imati kvalitete na ovom SP-u doći do završnice, a to znači među prvih 8 ekipa. Dosta igrača nastupa u Bundesligi i to je dokaz da je ova Hrvatska jaka. Ako pogledajte Bundesligu, možete primijetiti da nema kluba koji nema bar pet igrača iz Skandinavije. Sigurdsson može povesti Hrvatsku ka uspjehu, ali da bi Hrvatska došla do dobrog rezultata puno se stvari mora posložiti. Sigurdsson ima iskustva, prošao je i reprezentativni put. Da bi otišli daleko Hrvatska mora težiti finalu, baš kako Lino Červar govori, finale uvijek mora biti cilj, e sad, dokle ćemo doći, to ovisi o puno detalja", kazao nam je Zdravko Zovko.

Stremi ka zvijezdama da bi završio u nebu - filozofija je Line Červara.

Čitav podcast pogledajte u priloženom videu gore.

