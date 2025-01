Proslavljeni Zlatko Horvat bivši je hrvatski rukometni reprezentativac koji je gostovao u podcastu Net.hr-a. Ispričao nam je Zlaja anegdotu o Damiru Kajbi, šefu liječničke službe RK Zagreb i bivšem fizoterapeutu reprezentacije Hrvatske u rukometu. Kajba je mnoge naše reprezenattivce i općenito rukometaše krpao kako bi odigrali svoje utakmice. Nerijetko je to bilo na samoj klupi uz teren. Kajba je čudotvorac koji zna svoj posao, a jednom je prilikom spasio život Josipu Valčiću. Otkrio nam je Zlatko Horvat jednu dramatičnu situaciju...

"Evo, sad sam se sjetio jedne anegdote o Kajbi. Bila je svojedobno, dogodila se jedna jako zeznuta situacija. Vraćali smo se, e sad da li Poreč ili Umag, uglavnom Final Four Kupa Hrvatske gdje je Joso Valčić (Josip Valčić) dobio udarac u bedreni mišić. Pukla mu je ili arterija ili nešto slično tome, ne znam sad točno što mu je puklo, ne mogu se sjetiti, ali to se nije vidjelo odmah, a Kajba je to prepoznao i mi smo se žurili nazad u Zagreb, nismo stajali. Inače, pobijedili smo u Kupu i sad je normalno bilo stati putem uzeti koju pivu, malo proslaviti", rekao je Zlaja Horvat i dodao:

"Bila je jako zeznuta situacija za Josu Valčića koji je odmah završio na operacijskom stolu po dolasku u Zagreb, ali Kajba je odmah naredio da se požurimo nazad bez stajanja. Izgubio je Joso baš dosta krvi, 'veselo', baš 'veselo' je bilo. I to je bila ta Kajbina brza reakcija, kakvih je imao mnogo u reprezentaciji. Tako je ispalo, gdje se neka stvar ne vidi, a on je skužio tu reakciju."

Foto: Damir Kajba/Privatna arhiva

Znači, Damir Kajba je Josi Valčiću spasio život...

"Može se tako reći, da".

Foto: Igor Kralj/24sata

Čitav podcast sa Zlatkom Horvatom pogledajte u priloženom videu gore.

