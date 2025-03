Direktor Zagreba javno otkrio plaće igrača vječnog hrvatskog prvaka: 'Vidite kolika je to razlika'

Vedran Šupuković, direktor RK Zagreb, predsjednik Zagrebačkog rukometnog saveza i predsjednik Udruženja sportskih klubova Hrvatske gospodarske komore, nedavno je gostovao u podcastu net.hr-a. Otkrio nam je Šupuković otvoreno koliko su prosječne plaće igračima RK Zagreb u odnosu na najveće europske klubove i kakav posao, u biti, RK Zagreb radi u odnosu na velikane europskog rukometa.

"Mi smo po svim segmentima TOP europski rukometni klub, ali u odnosu na velikane nismo po jednoj stvari - novcu. Tučemo se, borimo se uspješno s višestruko skupljim ekipama, klubovima koji plaćaju višestruko više svoje igrače. Plaće naših igrača kreću se u rasponu od 2 do 5 tisuća eura mjesečno, dok neki drugi klubovi svoje igrače plaćaju 30 - 40 000 eura, a imali ste do prije dvije godine situaciju u PSG-u Nikole Karabatića i Mikkela Hansena koji su igrali za milijun eura godišnje, pa kad usporedite milijun eura godišnje i 30 000 eura godišnje, onda vidite kolika je to zapravo razlika. Mi u postojećem rosteru izvlačimo maksimum jer jednostavno kad dovodite igrača za dvije - tri tisuće eura mjesečno, igrača koji igra Ligu prvaka, onda taj igrač na nivou Lige prvaka da bi vam mogao pomoći on mora biti, uvjetno rečeno, najbolji igrač na svijetu u toj cijeni. Kad se RK Zagreb dovede u situaciju da može dovesti dva igrača koja čine razliku, čak ne po tim europskim cijenama nego 30-40% ispod tih cijena, ali to je 100% ili 200% iznad onog što mi plaćamo, usudim se reći da će RK Zagreb onda biti u kontinuitetu među 8 ekipa. Znači, jasno vam je kakav posao RK Zagreb radi u rezultatskom smislu u Ligi prvaka ako uzmemo u obzir plaće u našem klubu i velikana s kojima se mi borimo i nerijetko ih dobivamo".

Čitav podcast s Vedranom Šupukovićem pogledajte u priloženom videu gore.

