Slavni hrvatski rukometni golman Mirko Alilović, koji trenutno kruh zarađuje u poljskom Orlen Wisli Plocku, gostovao je u podcastu Net.hr-a. Pričali smo s njim malo više od 40 minuta.

"U rukometu moraš prihvatiti neke stvari, posebno kritike koje dolaze sa svih strana. S takvim teretom se ne mogu svi nositi. Ne želim nikome biti sudac i suditi. U rukometu sam od 14 godine, u prvim ekipama što od Izviđača pa nadalje. Uvijek je bilo svađa, uvijek je bilo riječkanja, teških, grubih riječi, svađa, nerazgovaranja po dna - dva tri, ali u svom životu nikad nisam doživio da suigrač udari suigrača. Puno je igrača bilo u težim i gorim situacijama i nisu reagirali poput Miloša Kosa. Danas si legenda, pobjednik, sutra si najveći gubitnik nakon loše utakmice i to je tako u sportu općenito. Ne živi se od starih zasluga, svaki je dan dokazivanje", rekao je Mirko Alilović i osvrnuo se na nadolazeće veliko natjecanje u našoj zemlji...

"Znamo kakav pritisak donosi i jedno natjecanje poput SP-a u rukometu, pogotovo pred domaćom publikom. Ne mora nitko nama govoriti da je nešto biti ili ne biti, nama je svako prvenstvo biti ili ne biti. Sjetite se lani nakon Španjolske, mi smo bili europski prvaci, sutra u finalu, dodijela medalja, da bi nakon dva dana već bilo sto upitnika i onda smo na kraju ispali iz grupe. Svi su bili najlošiji na svijetu, za doma potjerati i to. Jako je kod nas tanka granica između pobjednika i gubitnika."

Otkrio je Mirko kako je njemu bilo kad se otisnuo kao mlad igrač u svijet...

"Otišao sam van sa 19. godina. Do tad mi je majka prala, čistila, kuhala, otac je donosio, radio, donosio stvari doma. Ja sam imao rukomet i školu, ali kad sam sam otišao kao mlad u svijet, morao sam naučiti oprati rublje, ovo, ono, ja sam trebao naučiti funkcionirati kao odrastao čovjek. Jer, mi svi koji živimo 'doma', kad odemo u neku drugu zemlju to su totalno neke druge stvari. Evo, preselio sam se iz Mađarske u Poljsku pa je to totalno drugačiji način života, ljudi drugačiji funkcioniraju i tome se moramo prilagoditi. Tako i mladi. Odlazak u svijet puno im pomogne jer odrastaju kao ljudi, osim što se moraju dokazati u novom klubu uče novi jezik, kulturu, asimiliraju se u drugo društvo koje nije naše i koje ne priča naš jezik i to su neka iskustva koja pomažu mladim igračima da ojačaju, očvrsnu i sam time daje im neko iskustvo koje mogu primijeniti u svlačionici i na ostale stvari."

Nastavio je Alilović pričati:

"Danas su generacije drugačije i generacije se ne mogu uspoređivati. Ja znam kad sam bio u repki 2018. na pripremama, nas par starijih Čupko, Gojun, Kara, Dule, nas je blo par dolje na kavi, dok su se mlađi dopisivali iz sobe u sobu, tipkali su si. To su te nove generacije i možda mi to ne možemo razumjeti, ali to je tako. Svima se treba prilagoditi. Svijet je postao kompletno drugačiji, ponašanje trenera prema igračima, da se danas trener ponaša kao prije 30 godina prema igračima, vjerujem da bi bio trener svega tjedan dana".

Čitav podcast s Mirkom Alilovićem pogledajte u priloženom videu gore.

POGLEDAJTE VIDEO: Legendarni Mirko Alilović u podcastu Net.hr-a: 'Sustav natjecanja je smiješan, pa zašto se ne igra grupa, nokaut faza i to je to'

