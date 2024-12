Dobar dan dragi čitatelji Net.hr-a, sretan vam Božić! Goran Perkovac gost je u Božićnom specijalu Net.hr. Slavni bivši rukometaš i bivši izbornik hrvatske rukometne reprezentacije najavio je nadolazeće Svjetsko rukometno prvenstvo koje će se djelomično održati i u Hrvatskoj. Govorio je o brojnim rukometnim temama, evocirao uspomene u 45 minuta razgovora.

Svjetsko rukometno prvenstvo u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj od 14. siječnja gledajte na RTL-u i platformi Voyo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dosad nije izlazio u medije

Otkrio je, između ostalog i da je za njega Nikola Karabatić najbolji rukometaš ikad što se tiče svjetskih rukometaša i iznio činjenice za svoju tvrdnju, ali i nahvalio maksimalno Ivana Balića, za njega najatraktivnijeg rukometaša ikad, te otkrio kako je za njega izniman bio Petar Metličić kojeg posebno cijeni...

Svjetsko prvenstvo u rukometu 2025. prenosit će se na RTL-u i platformi Voyo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Svim srcem, kako nam je rekao, drži palčeve da Hrvatska na SP-u uzme medalju, a ima veliku priliku. Ždrijeb je našima naklonjen, a uz to imamo dobru momčad.

U Božićnom specijalu Perkovac je ispričao i anegdote iz svoje karijere, posebno iz Atlante sa Olimpijskih igara 1996., kad je on zajedno sa svojim zvjezdanim suigračima osvojio zlato. Dotaknuo se i neprežaljenih Iztoka Puca i Zlatka Saračevića. Pričali smo s njim još o brojnim temama. Zanimljivo, ali Goran Perkovac razmišljao je da li da dođe u podcast Net.hr. Na kraju je prelomio i došao na RTL.

Otvorio nam je dušu i progovorio o svemu...

"Nisam čovjek od medija, nikad nisam volio biti u medijima i previše se pokazivati, jer ono što imam za kazati obično sam uvijek govorio na terenu i to mi je najvažnije, a ovo sve drugo nisam ljubitelj da budem previše prezentiran u javnosti", kazat će Goran Perkovac.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Stvara se izvanredna atmosfera'

Kakva su Goranova očekivanja od SP-a u Hrvatskoj?

"Stvara se izvanredna atmosfera i uvjeren sam da će tako i ostati do kraja prvenstva. Reprezentacija je dobra, ima tu dosta kvalitete, naravno da može i bolje. Grupa u kojoj se nalazi naša reprezentacija je, onako, po mjeri. Može se proći čak i sa 4 boda. Ako se prođe sa 4 boda, to je onda izvanredno jer se križamo opet s jednom slabijom grupom. Do polufinala bi trebalo biti sve relativno jasno, a onda u polufinalu su sve velike ekipe i tu je onda borba za svaki milimetar terena i onda će trebati i malo sreće za medalju."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

Znači, Perkovac očekuje medalju...

"Kako izgleda, po rasporedu, svemu, moguće je da reprezentacija dođe u borbu za medalje i to bi bilo jako lijepo zbog ljudi koji obožavaju rukomet. Doživio sam i sam da naši ljudi žive za reprezentaciju, bodre ju gdje god stignu, gdje god mogu. Vidio sam to i na Europskom prvenstvu u Njemačkoj. To je stvarno bilo izvanredno. Takve doživljaje i atmosfere rijetko da tko ima, a Hrvatska to ima".

Igor Vori i Ivan Čupić ušli su u Kuću slavnih. Kako komentirate taj potez EHF-a? Naravno, ponosni smo zbog toga, ali isto tako ima tu igrača, naravno, poput Mirze Džombe, Blaženka Lackovića, Pere Metiličića koji još nisu ušli u Kuću slavnih.

"Čestitam Igoru i Čupiću na izboru, to je nešto najviše što se u rukometu može ostvariti, ući u Kuću slavnih. Naravno, zaslužili su to, ali ima još igrača koji su to zaslužili. Ja bih da sam na mjestu ljudi iz EHF-a izabrao Peru Metličića, jer je to bio igrač koji je nosio tu generaciju, igrao sa šljivama i modricama, kao da je bio boksač. Ako je tko zaslužio da uđe u kuću slavnih, onda je to sigurno on".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Ponosim se što sam bio izbornik Hrvatske'

Kako Perkovac gleda na svoj odrađeni posao na izborničkoj klupi Hrvatske?

"Meni se u zadnjih dvadesetak godina pričalo da bi ja trebao doći na čelo reprezentacije, tih desetak ili petnaest puta koliko se spominjalo po novinama i svud. Dva puta sam možda sam razgovarao s nekim iz vodstva reprezentacija. Puno se tu pisalo, ali nije bilo puno istine u tome. Čim sam dobio ponudu odmah sam ju prihvatio i srce mi je bilo ogromno, ništa mi nije bilo bitno. Samo mi je bilo bitno doći na tu poziciju. To sam želio i to je bila kruna moja karijere. S tim što smo bili 11. na SP-u nitko ne može biti zadovoljan, pa ni ja, ali koliko problema smo imali na EP-u, nitko tko nije htio pokazati. Svaki dan smo imali po tri bolesna sa temperaturom 39. Da smo na pripremama u Poreču bili bez doktora 7 dana, da su Lučin i Martinović ležali s ogromnom temperaturom. Da se ozlijedio Martinović koji je naš daleko najbolji igrač u reprezentaciji i nije igrao. Da je igrao, vjerojatno bi došli u borbu za medalje. Znači, puno je bilo nekih okolnosti koje su nas spriječile da ostvarimo bolji rezultat. Ne ponosim se rezultatom, ali se ponosim time što sam bio izbornik Hrvatske u rukometu".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Smatra li da je poboljšao igru?

"Ne samo da sam dao sve od sebe, nego sam unaprijedio igru Hrvatske u rukometu. Mi smo igrali, što govore normalni ljudi koji prate rukomet, igrali puno ljepši rukomet nego što reprezentacija igra sad. Ja sam stvarno uložio jako puno energije i bio svaki dan skoro u Zagrebu, bio svakog dana u uredu, radio, obilazio igrače, trenirali dosta. Sebi ne mogu predbaciti ništa. Dao sam svoj maksimum i stvarno sam zadovoljan time što smo odradili. Naravno da kad osvojiš 11. mjesto, nitko ne može s tim biti zadovoljan."

'Utakmicu kao protiv Španjolske više nikad nećemo odigrati'

Pamti se Španjolska. Razbili ste ju...

"Takvu utakmicu reprezentacija više neće odigrati sigurno. Koliko ja znam, vratari Španjolske su obranili jednu loptu. Znači da je to skoro nemoguće. Znači da su naši šutirali izvanredno, da su bili koncentrirani i odradili savršeno posao. Drugo, ta Španjolska je igrala isto kao i na OI, a na OI su nas dobili, a mi smo njih razvalili na EP-u. Neke razlike je bilo u radu i svemu. Da smo imali Martinovića u daljnjem tijeku natjecanja, uvjeren sam da bi dogurali daleko. Ne želim reći da je nezamjenjiv, ali daleko je najbolji u reprezentaciji."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naveo je jedan detalj...

"Stalno smo govorilo da se ne fokusiramo na prvu utakmicu. Htio sam izbjeći da nam reprezentacija Španjolske bude presudna. I nije bila. Zato su igrači bili vjerojatno malo manje opterećeni."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Čitav podcast Net.hr-a pogledajte u priloženom videu gore.

POGLEDAJTE VIDEO: Mirko Alilović: 'Da se trener danas ponaša kao prije 30 godina, radio bi tjedan dana'