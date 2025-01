Hrvatska rukometna reprezentacija u petak je navečer u 2. kolu skupine H u Areni Zagreb pregazila Argentinu 33-18, ali ozlijedio se Domagoj Duvnjak, čini se da je zaradio rupturu lista i to jako brine. U suzama je Domi napustio teren i čekaju se informacije glede ozljede, službena potvrda, nadamo se bolja verzija ozljede, informacija, daj Bože. Ako se crne slutnje obistine o rupturi lista, Duvnjak je završio svoj nastup na SP-u i možda za hrvatsku rukometnu reprezentaciju što se tiče njegove karijere, jer je najavio da mu je ovo Svjetsko prvenstvo posljednje reprezentativno natjecanje.

Fantastično su utakmicu protiv Argentine odradili hrvatski rukometaši. Plus 15 daje dobre izglede za prolazak skupine, ali sada kreće "ono pravo". Čeka nas dvoboj s Egipćanima u nedjelju isto u 20.30 koji nisu briljirali protiv Bahreina, međutim jasno je da se radi o iznimno ozbiljnoj reprezentaciji. Imamo svojih aduta, veseli nas forma vratara Dominika Kuzmanovića koji je opet proglašen igračem utakmice, drugi put zaredom.

Bivši hrvatski rukometni reprezentativac Zlatko Zlaja Horvat dao je stručni komentar portalu Net.hr na utakmicu Hrvatske i Argentine i ozljedu Domagoja Duvnjaka.

"Naravno da je najveća šteta koja se mogla dogoditi je ozljeda Domagoja Duvnjaka, mojeg bivšeg suigrača i prijatelja kojim ovim putem želim oporavak, prije svega da ozljeda nije teže naravi, iako po njegovoj reakciji i informacijama koji imamo, ipak je ruptura lista, bojimo se da je. Pobjeda je velika, svima čestitke, svi su odradili svoje, na visokom nivou, ali s mislima smo s Duvnjakom. To je ozljeda, ako se ispostavi da je ruptura lista, ne može se zacijeliti u pet dana. Ja sam imao i mini rupturu, donekle bi se i mogla zacijeliti kroz nekih 6 do 7 dana, to bi još mogao Dule istrpiti, ali eto, uvijek imam tu viziju i glavi jer znam kakve je boli bila mini ruptura pa je možda bol zavarala i Domagoja. Imao sam i klasičnu i mini rupturu, nažalost upoznat sam s tom ozljedom."

Zlaja se nada da je mikro ruptura...

"Daj Bože da je, ali vidjet ćemo. Ajmo prvo vidjeti što će magnetska reći, ali siguran sam da će imati veći motiv da dostojno odrade turnir bez njega, ako se ispostavi da je najgori scenarij. Uvijek treba gledati najlošije, pa se iznenadiš ako je bolje, pripremiš ako je najlošije. Pesimistično gledati i onda će nam biti lakše, iako se ja nadam da je pozitivno. Miješaju mi se emocije, jako mi je žao, optimističan želim biti, ali ne znam, stvarno ne znam."

Vjeruje Zlatko da će Domi i van terena biti od velike pomoći. Mentalno će biti uz svoju reprezentaciju...

"Obrana je bila dobra, ali dobra je bila obrana i protiv Bahreina. Teže se pripremati za ekipe koje nisu iz Europe, jer jednostavno nema puno dodira s njima, osim na SP-ima i to ne na svakom i još sa svim tim igračima. Vidjela je u obje utakmice želja od prve sekunde, dobro kod nekih je bilo malog opuštanja, ali odmah su se momci uozbiljili i zaigrali angažiranije i bolje. Svi su odradili na visokom nivou. Samo moraju tako nastaviti, ali najbitnije mi je da je nivo koncentracije svih protiv Bahreina i Argentine bio na visokom nivou, nisu gubili fokus. To su stvari koje me vesele i to je nešto što će jednog dana, možda već na ovom SP-u, ako što više minuta budu to odrađivali bit će sigurno kandiati za medalju. Imamo potentnu reprezentaciju, imamo sve potrebno. Turnir je tek počeo, u nedjelju ide prva od bitnijih utakmica, to je Egipat. To će biti pravi ispit, u toj utakmici će se vidjeti na kojem smo nivou, gdje smo u odnosu na TOP reprezentacije. S ovakvom igrom, angažmanom, možemo dobit Egipat".

I za kraj, Zlaja nam je otkrio koga vidi kao Duvnjakovu zamjenu...

"Igor Karačić, samo njega vidim da može uskočiti i brzo se adaptirati, ima iskustvo, znanje, poznaje sve. Ti i ja smo u podcastu pričali o tome. On je, ako sam vidio, u dobrom treningu i mogao bi se brzo uklopiti. Luka Cindrić je odradio solidnu utakmicu. Cinda ima što pokazati i želi se osvetiti za Egipat na SP-u, to mu je, po meni, rak rana. Na toj utakmici nitko nije bio na nivou, pa tako ni on, pa vjerujem da protiv Egipta Cinda će htjeti pokazati čitavoj naciji gdje je. To je dobra prilika i za njega da odradi vrhunsku utakmicu. Samo neka vodi dečke do pobjede i neka Dule ima što manju ozljedu, neka se što prije vrati na teren".

