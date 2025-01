Ivan Čupić, proslavljeni bivši hrvatski rukometaš i reprezentativac, član Kuće slavnih i novi trener RK Metković, gost je u novom podcastu Net.hr-a.

Najavio nam je Čupko Svjetsko rukometno prvenstvo u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj, analizirao nam pripremni dio hrvatske rukometne reprezentacije, govorio i o svom novom poslu u RK Metković, karijeri, noći u kojoj je izgubio prst i kalvariju koju j prolazio nakon toga. Nisu to bile jedine teme koje smo s hrabrim Ivanom Čupićem prošli, jer smo s njim razgovarali više od sat vremena. Teme su bile brojne, dotaknuli smo se sve, a po prvi put Čupić nam je ispričao neke stvari. No, idemo redom...

Foto: Marko Lukunić/Vecernji list

Svjetsko rukometno prvenstvo u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj od 14. siječnja gledajte na RTL-u i platformi Voyo.

"Ja u pozitivnom tonu dočekujem Svjetsko rukometno prvenstvo što se tiče Hrvatske i viđenog na pripremama, iako su tri utakmice iza nas malo isjeckane i nismo bili kompletni. Vjerujem u ovu reprezentaciju. Sigurdsson je isprobavao neke stvari i sad kreće ono najteže za reprezentaciju, ali najbitnije je da su svi spremni. Uvijek sam pozitivan i euforičan, pogotovo jer igramo kući, ali ne smijemo se svakako zanositi i biti euforični. Imamo šansu i nadam se da možemo uzeti medalju."

Foto: Goran Stanzl/Vecernji list

Čupić je rekao i sljedeće:

"Imamo neke igrače koji su ekstra dobri u obrani, a neke koji su dobri u napadu i tu treba pronaći pravi balans, da od toga ima koristi i igrač i izbornik. Najteži dio posla na turniru kroz utakmice će biti pronaći jako bitan balans između rezultata, obrane i napada i Sigurdsson će to znati naći, jer ima iskustva . Tim, ekipa, to je najbitnije. Moramo imati kolektiv. Isto tako, samo da nas zaobiđu ozljede. Balans i riječ ekipa, zajedništvo, to je ono što gura preko granice u ključnim trenucima. Golman je pola ekipe i iz obrane kreću lagani golovi."

Foto: Marko Lukunić/Vecernji list

Ivan nam je otkrio i veliku tajnu...

"Mi smo svi htjeli igrati za reprezentaciju bez obzira na sve, htjeli smo što spremniji i bolji doći na okupljanje. Da, nije nas ništa boljelo, iako nas i je boljelo, ali to ti je definicija čopora. Ako te čopor nauči da te ništa ne boli, onda te ne boli. Ako ne boli glavnog, ne boli ni onaj zadnji kotačić, svi su bitni. Imaš onaj neki mind set da se u klubu štediš, da u klubu čak neke ozljede dižeš na nivo više, da sakrivaš stvarno stanje, kako bi se što bolje spremio i u što boljem stanju došao na okupljanje reprezentacije, da neke utakmice preskoćiš u klubu, da što spremniji dočekaš natjecanje, SP ili EP. Mi smo tu dosta izmaltretirali naše klubove koji su nas plaćali i sad kad sam trener kluba ne mogu reći da je to za pohvalu, ali bili smo takvi. Nismo se bojali posljedica, a sve i samo zbog Hrvatske koju smo obožavali i za koju danas imamo posebnu emociju jer smo patrioti. Volimo ovu domovinu. Vjerojatno su i u klubu znali što radimo, ali su nas trebali i vjerojatno koji put progledali kroz prste."

Nastavio je pričati:

"To je prva stvar što je svatko od nas radio što nije sportski, nije lijepo prema klubovima niti navijačima koji su plaćali da bi nas gledali na utakmicama, ali mi smo to radili zbog Hrvatske. Nije nas bilo previše briga."

Čitav podcast s Ivanom Čupićem pogledajte u priloženom videu gore.

