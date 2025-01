Ivan Ninčević, proslavljeni bivši rukometaš, gost je u novom podcastu Net.hr-a. Najavio nam je ovaj slavni Zadranin, vlasnik 4 velike medalje s Hrvatskom, ključnu utakmicu protiv Islanda na Svjetskom rukometnom prvenstvu, govorio o Daguru Sigurdssonu koji mu je bio trener u Njemačkoj i s kojim je danas prijatelj, pričali smo s njim o nekretninama jer je Ivan stručnjak za nekretnine, ali ne samo to, s njim smo prošli brojne teme iz života i karijere.

Svjetsko rukometno prvenstvo u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj gledajte na RTL-u i platformi Voyo

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pričali smo s njim skoro sat vremena. Po prvi put je otkrio previranja koja je imao nakon nokauta kojeg je doživio od Torstena Jansena. U utakmici njemačke rukometne Bundeslige između HSV-a i Füchse Berlina, Ivan Ninčević je nastradao u okršaju s Jansenom. Jansen je Ivana frustriran udario glavom u glavu, nakon čega je Zadranin pao u nesvijest. Na nosilima su ga iznijeli s terena...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pomahnitali Jansen je bio van kontrole u tom trenutku, slomio je Ivanu jagodičnu kost na jedan perfidan način, odvratan, nesportski, neljudski. Imao je 6 šavova.

"Riješio sam s njim tu situaciju. To što se dogodilo, gle, nisam ni ja bio ljubičića na utakmicama, igrao sam agresivno, kad bi me netko udario ili mi nešto nesportski napravio, to bih zapamtio i vratio mu godinu, dvije kasnije, ali bi mu vratio. Kad se to dogodilo, čovjek me maznuo stvarno pošteno. Kad smo mi Balkanci bili u pitanju, bilo je obrnuto, ja bih vjerojatno završio u zatvoru da sam to napravio, ali on je njemački reprezentativac bio, mi smo Balkanci i takav smo predznak imali u Njemačkoj. Kako je on bio njemački reprezentativac, počeli su me zvati iz Saveza, iz kluba, svi živi, rekao sam im da me ostave na miru. Prvo da ovo sve prođe pa ću vidjeti što ću. On je mene jedan dan nazvao, kao, da mi se ispriča. Ja sam rekao OK, nema što, razumijem, ali zanima ne samo zašto? Ti meni reci zašto, ja ću prihvatiti ispriku, tako sam mu rekao. A da on ne zna, kaže mi. Rekao sam mu da kad sazna zašto me udario glavom u glavu, da mi se javi. Ništa, prošlo deset dana i on zove, kao, razmislio sam. Znaš, meni je pritisak, pred kraj sam karijere, imam, ne znam koliko ima, troje, četvero, petero djece, ugovor mi ističe, ovo - ono, pod pritiskom je, kao. I to se dogodilo. Ja mu kažem, dobro, ništa, prihvaćam ispriku."

Foto: Profimedia Ivan Ninčević uvijek je na terenu pokazivao emociju

Ivan je nastavio monolog:

"Kad mi se ispričao, pitao me hoću li ga tužiti? Mogao sam ga privatno tužiti, kako god sam htio, rekao sam mu da ne znam sad, da ću razmisliti. Bio sam kod odvjetnika, rekli su mi da za tužbu mogu dobiti 50-100 000 eura odštete sigurno plus on će dobiti izgon iz rukometa do kraja života. Meni je to bilo previše, jednu večer smo pričali ja i gospođa i rekao sam - nema šanse, neću ga tužiti. Kako god ružno bilo, nećemo s tim živjeti da se nekom osvećujemo, da na takav način, jedan ružan način, završi karijeru, bez obzira što bi dobio veliki novac. Rekao sam da neću to napraviti i rekao sam neću te tužiti, ali ima jedna stvar koju ćeš napraviti. Pita on mene koja? Rekao mu gledaj sad: Majka radi u bolnici na dječjoj klinici, rekla mi je da im treba neki aparat od 5-6 tisuća eura. Rekao sam mu: 'Ti ćeš donijeti novac u Berlin, donijet ćeš 7 tisuća eura, ja ću tim novcima u svoje ime, ne u tvoje, kupiti taj potrebni aparat za bolnicu, za djecu u dječjoj bolnici Zadar i još neke stvari i poslat ću ti račun. Može li? Pitao sam ga. Frajer je došao, izvinio se, donio novac, kupio sam potrebni aparat, poslao mu račun za aparat i neke slikovnice, zahvalio sam mu i rekao da to ide u moje ime i u svoje ime poklonio taj aparat. Nisam s tim stvarno ništa nije htio imati. Iz ružne priče ispalo je nešto pozitivno, meni ožiljak, a bolnici aparat. Da sam ga tužio, uzeo dobre novce i njemu uništio karijeru i život, ne bih s tim mogao živjeti. Jednostavno, nisam takav tip. Proganjalo bi me čitav život, ne treba mi to u životu."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

Čitav podcast s Ivanom Ninčevićem pogledajte u priloženom videu gore.

Tekst se nastavlja ispod oglasa