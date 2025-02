Martinović se javio uoči Češke: 'Ponekad upalim utakmicu da vidim kako je to kao navijač'

Izbornik rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson objavio je popis za kvalifikacijski dvomeč sa Češkom idućeg mjeseca. Neki su se oprostili, neki važni igrači se vraćaju, a neki su ozlijeđeni. Novi kapetan Ivan Martinović za RTL Sport je razgovarao s Markom Vargekom i poručio: "Dolazim. Svi jedva čekamo novo okupljanje".

Ne tako dugo nakon Svjetskog rukometnog prvenstva na kojemu su hrvatski rukometaši osvojili srebrnu medalju očekuje nas nova doza rukometne groznice, kvalifikacijski dvomeč sa Češkom predvođen novim hrvatskim kapetanom Ivanom Martinovićem.

"Velika je to odgovornost. Velika čast prije svega. Zahvalan sam izborniku i Duletu i Kari i stožeru što vjeruju u mene, da mogu preuzeti tu ulogu. Učio sam od najboljeg kako to treba i želim to pokazati", započeo je Martinović.

Očekivanja su velika, nakon srebra svi jedva čekaju ponovno obuči reprezentativni dres i zaigrati u Areni.

"Stalno smo u grupi pisali da jedva čekamo da se vidimo opet. Još uvijek je teško shvatiti, ali svaki dan što prođe je sve lakše. I dalje si pišemo kako je lijep osjećaj što smo napravili i kakav rezultat smo postigli. Znam ponekad upaliti neku utakmicu da vidim kako je to kao navijač."

Tako je bilo svima nama. Od infarkta s Mađarskom do Islanda, teško je izdvojiti samo jednu utakmicu, međutim Francuska u polufinalu bila je vrhunac.

"Mislim da je to bilo, pogotovo to prvo poluvrijeme što smo odigrali, najbolje što sam ikad bio s reprezentacijom. Teško je opisati koja je to bila motivacija nama. Takav timski duh, sastanak u svlačionici i zagrijavanje pred domaćom publikom, uz to nismo ni očekivali drugačiji ishod.

Nažalost, bez obzira na to što su na popisu za ožujak Martinović i Zvonimir Srna imaju problema s ozljedama. Utrka je s vremenom jer rukomet je prebrutalan.

"Dogodilo se preopterećenje koljena ili tijela. Nisam imao dosta odmora, nije moglo drugačije i tijelo je sad reagiralo i pokazalo mi je da treba odmoriti."

Na popisu se ipak nije našao Veron Načinović, ali se u redove vraća Halil Jaganjac i sjajna vijest vratar Matej Mandić ponovno se priključuje ludom Kuzmi. A u Arenu se vraćaju i Mirza Džomba, Igor Vori i emisija (Vrijeme je za rukomet).

"Zaboravio sam vam se poslije finala zahvaliti jer ste nam i vi dali pozitivnu energiju kad ste bili pored terena uz nas. Uvijek smo se pozdravili, bio je tu neki osmijeh, neka šala i to je isto veliki dio toga što smo mi napravili takav rezultat i nadam se da ćemo tako nastaviti".

Hvala i tebi Ivane i sretno ožujku!