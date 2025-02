Luka Karabatić rekao zbogom reprezentaciji: U oproštajnom pismu spomenuo i Hrvatsku

Francuski rukometaš, Luka Karabatić, mlađi brat legendarnog Nikole Karabatića nakon završenog Svjetskog prvenstva odlučio je reći zbogom reprezentativnom dresu.

S reprezentacijom je na SP 2025. osvojio broncu, a od igranja za Francusku se oprostio pismom objavljenim na službenim stranicama Francuskog rukometnog saveza.

"Prošle sezone kad je moj brat Nikola najavio kraj karijere u francuskoj reprezentaciji, to me natjeralo na razmišljanje. Nakon Olimpijskih igara došlo je do smjene generacija, a kad sam se u studenom 2024. vratio treninzima, shvatio sam da mnoga poznata lica više nisu tu. To me natjeralo da se još više preispitam", napisao je Karabatić i dodao:

"Nakon neuspjeha na Igrama nisam htio završiti reprezentativnu karijeru s osjećajem gorčine. Još uvijek sam imao mogućnost igrati na jednom velikom natjecanju i pokušati završiti karijeru na visokoj razini."

Francusku je u četvrtfinalu izbacila upravo Hrvatska, a u borbi za broncu pobijedili su Portugal.

"Uživao sam na posljednjem turniru. Nije bilo lako, ali uspio sam uživati. Naravno, nismo osvojili naslov prvaka, ali završiti s medaljom je poseban osjećaj. To su obilježili i određeni znakovi, pripreme smo započeli u mom rodnom Strasbourgu, a nastavili u Hrvatskoj, zemlji mojih predaka", napisao je Karabatić.

Luka je sin nekadašnjeg hrvatskog rukometaša Branka Karabatića i Srpkinje Radmile, a s reprezentacijom Francuske osvojio je deset medalja na velikim natjecanjima od kojih su dva svjetska zlata, dva europska zlata te jedno s Olimpijskih igara. Na OI je također osvojio i jednu srebrnu medalju, osim toga ima po jedno svjetsko srebro te dvije svjetske bronce i jednu europsku broncu.

