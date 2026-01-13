Hrvatski borac napravio zaokret: 'Ušao sam u taj posao u pravo vrijeme. Zarađujem puno...'

Mladen Kujundžić, bivši kickboksač, nakon sportske karijere u kojoj je participirao 15 godina napravio je zaokret i prešao u poduzetništvo, najprije kroz tvrku za caffe aparate i snack proizvode, a potom u sektor nekretnina. Mladen Kujundžić u specijalu Net.hr-a "Karijera nakon karijere" otkriva kako je nakon sporta ušao u svijet građevine, posao koji mu je donio financijsku sigurnost i, kako sam kaže, život iz snova.

'Nisam mogao ni sanjati da ću se ovim baviti'

Njegova priča nije klasična priča o sportašu koji ulaže zarađeni novac. Kujundžić je poduzetnički put započeo još dok je bio aktivan borac i to u posve drugoj branši.

Posao u građevini je financijski isplativ. Sad mi manje truda nego u sportu nosi više novaca i lagodniji život. Mladen Kujundžić u Karijeri nakon karijere.

"Nisam mogao ni sanjati da ću se u životu baviti s iznajlmjivanjem, izgradnjom i prodajom nekretnina", kaže u uvodu za specijal Net.hr-a "Karijera nakon karijere" Mladen Kujundžić kojem je najveći kapital na početku, dok je radio paralelno uz sportsku karijeru, bilo poznanstvo.

Tvrtku za aparate prodao je Francku, a zatim se potpuno posvetio gradnji, prodaji i iznajmljivanju nekretnina, prvenstveno na području Rijeke, Kvarnera i Ravne Gore. Ističe kako je ulazak u nekretnine bio slučajan, ali financijski isplativ i zanimljiv posao. Kujundžić je poslovanje razvijao kombinacijom vlastitih sredstava, bankovnih kredita što je bilo većina, ali i poticaja Europske unije (milijun kuna nepovratnih sredstava za razvoj sportskog kluba).

"Teško je danas kupiti nekretninu za ušteđevinu. Premlad sam da bi imao neku ušteđevinu za stan, kuću, a takvih kao ja što sam bio u trenutku pokretanja biznisa s nekretninama je puno u Hrvatskoj".

Naglašava važnost pravovremenih investicija, kupovine nekretnina po nižim cijenama i prodaje kad su cijene porasle. Osnovao je dvije firme: Dynamic i Dynamic Plus, od kojih je jedna bila namijenjena isključivo projektu pet kuća u Ravnoj Gori, što je bio uvjet banke za kreditiranje.

"Kroz sport sam pokrenuo tvrtku i sve se zakotrljalo. Ušao sam u posao s nekretninama u pravo vrijeme, još dok su cijene bile relativno normalne. Kupio sam nekretnine, adaptirao, unajmio i onda sam, nakon nekoliko godina dok su se cijene podizale, prodavao sam ih. Pronašao sam se u ovom poslu. Više se isplati. Tada sam kickboxing karijeru zapostavio, prekinuo sam ju i nisam se više mogao posvetiti maksimalno treninzima i evo, sad sam tu gdje jesam. No, isto tako, treba reći da sam imao i sreću. Kupovao sam kad su cijene bile OK, a kad su podivljale i skočile u nebo, neke sam nekretnine prodao. Bitno je tu za naglasiti kako sam kupovao nekretninu koja je bila ispod cijene, a ne što prvo vidim", priča Mladen Kujundžić.

Foto: Privatna Arhiva

'Malo truda za puno novaca'

Prijelaz u građevinski sektor bio je, kaže, pun pogodak.

"Financijski je isplativo. Sad mi manje truda nego u sportu nosi više novaca i lagodniji život. Iako, trebaš imati početni kapital. Zemljišta su jako skupa, užasno skupa. Da bi izgradio jednu manju zgradu, odnosno urbanu vilu s nekoliko stanova veličine prosječno 60 kvadrata, treba mi dvije godine. Cijena izgradnje tako nečeg može biti od 300 000 eura do milijun eura, ni tu nema pravila", iskreno priznaje Mladen Kujundžić.

Osvrćući se na promjenu životnog stila, Kujundžić ne skriva zadovoljstvo.

"Sada mi je život bajka. Nemam više obavezu prema borbama i teškim treninzima, što je s vremenom postajalo sve teže. Mogao sam se posvetiti obitelji koju sam tijekom karijere zapostavio. Sada uživam. Još uvijek imam kickboxing klub i postojat će dokle god sam ja živ. I dalje volim kicboxing, sport, vodim privatne treninge, grupne treninge, ali posao s nekretninama, izgradnja, puno je unosniji posao nego bavljenje s kicboxingom".

Foto: Privatna Arhiva

Njegov najveći projekt do sada bila je izgradnja pet luksuznih kuća u Starom Lazu u Ravnoj Gori, posao vrijedan oko milijun i pol eura koji je realizirao s partnerom. Iako je cijeli projekt financiran bankovnim kreditom i nosio ogroman rizik, na kraju se uspješno isplatio prodajom svih objekata.

"Tri godine smo kuće rentali, a sad smo ih prodali sve po 300 000 eura svaku. Sve je to bio rizik, jer to nisam mogao financirati iz vlastitih sredstava, to je sve bila banka. Znate kako to ide s bankama i kamatama. Čim je veći iznos, veće su kamate i više novaca ide iz tvog džepa, a sve je na kraju upitno hoće li to ići, hoće li dobro raditi, hoćemo li to trebati prodati. Stanje sad u gradnji je jako teško. Dosta je nestabilno kompletno tržište. I prodaja i najam, a tako isto s izvođačima. Cijene materijala su skočile, sve je to lutrija. Ali, za sve to treba imati malo sreće i zanja, treba biti uporan i ustrajan. Možda se jedan ili dva dana neće vidjeti minus, možda ćete biti u plusu, ali odjednom se nađete u minusu. Vrlo brzo. Gradnja je zeznuta ako nisi 100% u tome".

Foto: Privatna Arhiva

Danas posluje kroz svoje dvije tvrtke, Dynamic i Dynamic Plus, te se uglavnom fokusira na manje projekte poput urbanih vila s nekoliko stanova na području Rijeke i Kvarnera.

"U jednom trenutku mi se dogodio veliki šut novaca. Hvala Bogu, bio sam pametan, imao sam i sreću, ali znao sam gdje ću kapital koji sam stekao usmjeriti, što ću napraviti. No, vjerujte mi, moja poslovna priča se mogla okrenuti u totalno drugom smjeru. Bila je korona, inflacija, ali evo. Na moju sreću, sve mi je to dobro došlo. Posao s gradnjom i apartmanima je samo moje, nemam partnere u tim poslovima".

Ludo tržište u Rijeci i mračna prognoza za mlade

Govoreći o stanju na tržištu, Kujundžić ga opisuje kao kaotično, ludo i nepredvidivo, osobito u Rijeci. Zbog ograničenog prostora za širenje grada, velike potražnje koju generiraju studenti i turisti, cijene su dosegle vrtoglave razine.

"U Rijeci je nestašica stanova. Rijeka je studentski grad i dosta studenata je preko zime u Rijeci, od 10 mjeseca do šestog mjeseca sljedeće godine. Cijena kvadrata u bilo kojem kvartu ide i preko tri tisuće eura. Doslovno nema pravila, u istoj zgradi svaki stan može imati drugačiju cijenu. Ono što se prije dvije godine nije moglo prodati za 150 tisuća eura, danas se proda za 180 tisuća bez problema. Nema pravila. Naravno da su cijene novog stana u izgradnji manje nego kad se zgrada, kuća sa stanovima, bilo što, napravi", slikovito opisuje situaciju.

Koliko košta prosječan stan u Rijeci koja ima 60 kvadrata, što je neki hrvatski prosjek?

"Novogradnja je cca 200 000 eura u Rijeci, ovisi koji je kvart. Nema fiksne cijene za taj i taj kvart ili centar grada. Doslovno u istoj zgradi šest stanova ima različitu cijenu i svaki je prodan različito. Nekad se u izgradnji proda svih 6, a nekad, ako nemaš potrebe prodavati u izgradnji, čuvaš do kraja, napraviš sve i cijena po stanu skoči za 20 000 eura više. Nema tu pravila".

Foto: Privatna Arhiva

Ova kombinacija potražnje stvorila je i veliki problem nedostatka stanova za dugoročni najam, jer se vlasnicima više isplati iznajmljivati nekretnine turistima ljeti i studentima tijekom akademske godine.

"Tko ima apartmane i tko želi ulagati u to je super lova. Da ćeš se obogatiti od toga nećeš, ali ćeš pristojno živjeti".

Cijene neće padati

Na pitanje mnogih hoće li cijene nekretnina napokon pasti, Kujundžić nudi pesimističnu prognozu.

"Ja sam siguran da nema šanse da cijene padnu. Tržište je prenapuhano, ali potražnja je i dalje ogromna. Tko ima nekretninu, super, ali tko nema... ne znam. Za mlade ljude je ovo jako teška situacija. Vani su nekretnine jeftinije nego u Hrvatskoj jer je takva ponuda i potražnja. U Hrvatskoj je ponuda i potražnja za nekretninama velika".

Svjestan je da si rijetki mogu priuštiti vlastiti dom.

"Kako će netko tko radi za dvije prosječne plaće kupiti stan od 200 tisuća eura? Rata kredita na trideset godina je tisuću eura. Ako dvoje ljudi ima plaću od 1.200 eura, kako da prežive s onim što im ostane? Mislim da nas čeka sudbina kao i na Zapadu, morat ćemo raditi dva, tri posla da bismo nešto stvorili", zaključuje Kujundžić.

