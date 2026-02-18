FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'JEDNAKO BEZOČAN' /

Jadranka Kosor nije štedila Hrebaka: 'Taj licemjerni, a lažni ultimatum AP-u...'

Jadranka Kosor nije štedila Hrebaka: 'Taj licemjerni, a lažni ultimatum AP-u...'
×
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Kosor je Hrebakov ultimatum ocijenila licemjernim i lažnim

18.2.2026.
16:49
Tajana Gvardiol
Jurica Galoic/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Bivša premijerka Jadranka Kosor komentirala je izjavu Darija Hrebaka na društvenim mrežama. Podsjetimo, on je premijeru Andreju Plenkoviću dao rok od 30 dana za preslagivanje vladajuće većine. Kosor je taj ultimatum ocijenila licemnernim i lažnim

Kosor je Hrebakov ultimatum ocijenila licemjernim i lažnim.

"Taj licemjerni, a lažni ultimatum AP-u da se vladajući 'resetiraju' za 30 dana jednako je bezočan kao i izjave mitraljezaca i obožavatelja AP-a (onog iz Madrida). Nisu mu smetale šefove 'dvostruke konotacije' ZDS-a koje su udahnule život slavljenju Jure, Bobana i Ante", objavila je Jadranka Kosor na društvenoj mreži X.

POGLEDAJTE VIDEO: Evo što kaže Ivan Penava o stihovima koje je pjevao Josip Dabro

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx