Jadranka Kosor nije štedila Hrebaka: 'Taj licemjerni, a lažni ultimatum AP-u...'

Bivša premijerka Jadranka Kosor komentirala je izjavu Darija Hrebaka na društvenim mrežama. Podsjetimo, on je premijeru Andreju Plenkoviću dao rok od 30 dana za preslagivanje vladajuće većine. Kosor je taj ultimatum ocijenila licemnernim i lažnim

Kosor je Hrebakov ultimatum ocijenila licemjernim i lažnim.

Taj licemjerni a lažni ultimatum AP-u da se vladajući “resetiraju”za 30 dana jednako je bezočan kao i izjave mitraljezaca i obožavatelja AP (onog iz Madrida).Nisu mu smetale šefove“dvostruke konotacije”ZDS koje su udahnule život slavljenju Jure, Bobana, Ante. — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) February 18, 2026

"Taj licemjerni, a lažni ultimatum AP-u da se vladajući 'resetiraju' za 30 dana jednako je bezočan kao i izjave mitraljezaca i obožavatelja AP-a (onog iz Madrida). Nisu mu smetale šefove 'dvostruke konotacije' ZDS-a koje su udahnule život slavljenju Jure, Bobana i Ante", objavila je Jadranka Kosor na društvenoj mreži X.

POGLEDAJTE VIDEO: Evo što kaže Ivan Penava o stihovima koje je pjevao Josip Dabro