Političari otkrili čega će se odreći u Korizmi: 'Neću baš napadati vladajuće...'

Pepeo na licima podsjetnik je na ljudsku prolaznost, a Pepelnica na početku korizme - poziva na obraćenje.

"Ipak se moramo obratiti malo jer takva su teška vremena, svud su nemiri, ratovi, a trebali bi malo postiti i Bogu se moliti da to sve prođe i da živimo već nekako u nekom boljem svijetu", kaže Reza.

A promjena svijeta počinje - promjenom sebe. 40 dana korizme vrijeme je za ispravljanje svojih mana i pogrešaka.

"Da slušam druge ljude, da budem dobra eto – prema svima", kaže Marija. "Odlučila sam se odreći lijenosti, malo da više učim, malo za poboljšanje života", kaže Josipa. "Skratiti jezik i raširiti dušu, eto", kaže Hilario.

Izazovi odricanja

Izazovi odricanja slični su bez obzira gdje ljudi bili i čime se bavili. "40 dana neću baš napadati vladajuće, evo, to će biti moja vježba kroz korizmu, valjda ću uspjeti", kaže Marin Miletić, saborski zastupnik.

Važna je snaga vjere i volje, posebno u najintimnijim odlukama. "Možemo ograničiti neke vlastite impulse i potrebe koje su nam mnoge nametnute. Uvijek se u Korizmi odreknem nekih stvari. Intimna je vjerska stvar pa ne bih dijelio s javnošću", kaže Nino Raspudić, saborski zastupnik.

Vjernici kažu da je sve dovoljno molitvom podijeliti samo s Bogom. "Kada molite, ne budite kao licemjeri, vole moliti stojeći u sinagogama i na raskrižjima ulica da se pokažu ljudima", čita Evanđelje đakon Hermann Zinsou Kodjo.

Ubrzo prve kušnje

Odricanje i post nisu sami sebi svrha u vremenu korizme. "Negdje bi nas i post i odricanje trebalo i htjelo dovesti do vježbanja zapravo u usavršavanju da onda nam to jednostavno i kad prođe korizma ostane jedna lijepa praksa, da vidim da sam negdje uspio pobijediti sebe", kaže vlč. Matej Glavica, župnik Župe sv. Petra i Pavla u Osijeku.

Važno je činiti i dobra djela. "Da budemo dobri jedni prema drugima, da odvojimo nešto što možemo da bi nekom drugom pomogli", kaže Džoni.

"Da to primijenimo na cijeli život, ne da čekamo da završi 40 dana i da se vratimo na staro, nego da nastavimo s nekim navikama", kaže Josipa.

Korizma je počela, ubrzo će - i prve kušnje.