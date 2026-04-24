Prižmić otkrio što ga je dovelo do senzacionalne pobjede: 'Puno radim na tome'
Foto: Miguel Reis/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

'Bio je to jako težak meč, samo sam pokušao igrati svoju igru'

24.4.2026.
17:22
Hina
Ova pobjeda mi puno znači, kazao je mladi hrvatski tenisač Dino Prižmić nakon što je u susretu 2. kola Masters 1000 turnira u Madridu pobijedio šestog tenisača svijeta Amerikanca Bena Sheltona sa 6-4, 6-7 (4), 7-6 (5).

Mladi 20-godišnji Splićanin nastavlja nizati pobjede na turniru u Madridu. Nakon što je u kvalifikacijama porazio Australca Christophera O’Connella, te Mađara Zsombora Pirosa, u glavnom dijelu ždijeba je pobijedio Talijana Mattea Berrettinija, a u petak i šestog tenisača svijeta Amerikanka Sheltona.

Prižmiću je za najveću pobjedu u dosadašnjem dijelu karijere trebalo tri sata i četiri minute igre. Odigrao je Dino gotovo savršen meč u kojem favoriziranom suparniku nije dopustio niti jednu break-loptu. S druge strane, naš je tenisač imao čak šest prilika za oduzimanje Sheltonova servisa, a realizirao je onu prvu i to u 10. gemu prvog seta.

"To mi puno znači," kazao je Prižmić nakon meča.

"Bio je to jako težak meč, samo sam pokušao igrati svoju igru, ostati fokusiran na svaki poen i to je definitivno danas uspjelo," dodao je juniorski pobjednik Roland Garrosa 2023.

Ključni gem

Ključni gem prvog seta bio je deseti, kada je hrvatski tenisač pri vodstvu 5-4 napravio break za 6-4 i vodstvo u setovima. U drugom setu Prižmić je pri rezultatu 3-2 imao tri break lopte, ali ih nije iskoristio. Amerikanac je izjednačio na 3-3, a potom odvukao set u 13. igru u kojoj je slavio sa 7-4.

Nove dvije break lopte Prižmić je imao kod 3-3 u odlučujućem, trećem, setu. Nažalost, ponovo ih nije iskoristio. I treći set je otišao u "tir-break". Prižmić je tri puta radio "mini brak", no Shelton se tri puta vraćao. Međutim, Dino je kod 5-5 spojio dva poena za 7-5 i veliku pobjedu.

U ključnim trenucima je ostao smiren ostvarivši najveću pobjedu karijere, te prvu protiv Top 10 tenisača u karijeri. Nedavno je Prižmić nastupio i na Masters 1000 u Indian Wellsu, ali je predao susret 2. kola Francuzu Arthuru Filsu zbog ozljede.

"Puno radim sa svojom ekipom kako bih ostao smiren u važnim poenima, ali on je 6. na svijetu. Čekao sam svoje prilike i na kraju sam ih iskoristio," dodao je.

U idućem kolu igrat će protiv boljeg iz susreta Austrijanca Sebastian Ofnera i Argentinca Tomasa Martina Etcheverryja.

Nešto kasnije meč drugog kola čeka i Marina Čilića koji će odmjeriti snage protiv Brazilca Joao Fonsece, 31. tenisač svijeta s kojim do sada nije igrao.

Dino PrižmićMasters 1000Atp MadridBen Shelton
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
