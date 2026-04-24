Prižmić otkrio što ga je dovelo do senzacionalne pobjede: 'Puno radim na tome'
'Bio je to jako težak meč, samo sam pokušao igrati svoju igru'
Ova pobjeda mi puno znači, kazao je mladi hrvatski tenisač Dino Prižmić nakon što je u susretu 2. kola Masters 1000 turnira u Madridu pobijedio šestog tenisača svijeta Amerikanca Bena Sheltona sa 6-4, 6-7 (4), 7-6 (5).
Mladi 20-godišnji Splićanin nastavlja nizati pobjede na turniru u Madridu. Nakon što je u kvalifikacijama porazio Australca Christophera O’Connella, te Mađara Zsombora Pirosa, u glavnom dijelu ždijeba je pobijedio Talijana Mattea Berrettinija, a u petak i šestog tenisača svijeta Amerikanka Sheltona.
Prižmiću je za najveću pobjedu u dosadašnjem dijelu karijere trebalo tri sata i četiri minute igre. Odigrao je Dino gotovo savršen meč u kojem favoriziranom suparniku nije dopustio niti jednu break-loptu. S druge strane, naš je tenisač imao čak šest prilika za oduzimanje Sheltonova servisa, a realizirao je onu prvu i to u 10. gemu prvog seta.
"To mi puno znači," kazao je Prižmić nakon meča.
"Bio je to jako težak meč, samo sam pokušao igrati svoju igru, ostati fokusiran na svaki poen i to je definitivno danas uspjelo," dodao je juniorski pobjednik Roland Garrosa 2023.
Ključni gem
Ključni gem prvog seta bio je deseti, kada je hrvatski tenisač pri vodstvu 5-4 napravio break za 6-4 i vodstvo u setovima. U drugom setu Prižmić je pri rezultatu 3-2 imao tri break lopte, ali ih nije iskoristio. Amerikanac je izjednačio na 3-3, a potom odvukao set u 13. igru u kojoj je slavio sa 7-4.
Nove dvije break lopte Prižmić je imao kod 3-3 u odlučujućem, trećem, setu. Nažalost, ponovo ih nije iskoristio. I treći set je otišao u "tir-break". Prižmić je tri puta radio "mini brak", no Shelton se tri puta vraćao. Međutim, Dino je kod 5-5 spojio dva poena za 7-5 i veliku pobjedu.
U ključnim trenucima je ostao smiren ostvarivši najveću pobjedu karijere, te prvu protiv Top 10 tenisača u karijeri. Nedavno je Prižmić nastupio i na Masters 1000 u Indian Wellsu, ali je predao susret 2. kola Francuzu Arthuru Filsu zbog ozljede.
"Puno radim sa svojom ekipom kako bih ostao smiren u važnim poenima, ali on je 6. na svijetu. Čekao sam svoje prilike i na kraju sam ih iskoristio," dodao je.
U idućem kolu igrat će protiv boljeg iz susreta Austrijanca Sebastian Ofnera i Argentinca Tomasa Martina Etcheverryja.
Nešto kasnije meč drugog kola čeka i Marina Čilića koji će odmjeriti snage protiv Brazilca Joao Fonsece, 31. tenisač svijeta s kojim do sada nije igrao.
