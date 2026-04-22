Bravo, Dino! Prižmić trećom pobjedom u Madridu srušio bivšeg finalista Wimbledona

Dino Prižmić pobijedio je Mattea Berrettinija u prvom kolu Masters 1000 turnira u Madridu! Veliki je to skalp za našeg tenisača jer se radio o finalistu Wimbledona iz 2021.

Prižmić je slavio sa 6-3, 6-4 protiv sada 92. tenisača svijeta. To je Prižmiću treća pobjeda u Madridu nakon što je prve dvije ostvario u kvalifikacijama. U susretu 2. kola kvalifikacija pobijedio Mađara Zsombora Pirosa sa 6-3, 6-2. Nakon što je u prvom kolu kvalifikacija nakon velike drame, tri "tie-breaka" i gotovo tri i pol sata igre pobijedio Australca Christophera O’Connella sa 7-6 (9), 6-7 (5), 7-6 (3).

U drugom kolu Prižmić će igrati protiv četvrtog nositelja, Amerikanca Bena Sheltona.

