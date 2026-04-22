Čilić fenemonalnim preokretom do drugog kola Madrida! Poraz Ružić

Marin Čilić (ATP-51.) pobjedio je belgijskog tenisača Zizoua Bergsa (ATP-44.) u prvom kolu ATP Master 1000 turnira u Madridu! 37-godišnji hrvatski tenisač dobio je 11 godina mlađeg rivala 4-6, 6-3, 6-4.

U drugom kolu Marina čeka 19-godišnji Brazilac Joao Fonseca. On je postavljen kao 27. nositelj u Madridu i bio je slobodan prvo kolo. Bit će to prvi susret između njih dvojice, a Marin je čak 18 godina stariji.

Hrvatska tenisačica Antonia Ružić (WTA-59.) završila je u srijedu svoj nastup na teniskom WTA turniru u Madridu, bolja je od nje bila Rumunjka Gabriela Ruse (WTA-71.).

U meču koji je trajao dva sata i četiri minute Ruse je realizirala 55 posto poena na prvom servisu, dok je Ruse osvojila 68 posto poena. Rumunjska je tenisačica dobila prvi set nakon što je oduzela tri puta servis Ružić. U drugom setu hrvatska tenisačica igra agresivnije, i iako je svoj servis izgubila dva puta, suparnici je napravila break tri puta što joj je osiguralo izjednačenje u setovima. No u trećem setu Rumunjka dominira i Ružić ne osvaja ni jedan gem.

Ovo je bio njihov drugi međusobni ogled i druga pobjeda rumunjske tenisačice.

