Fanovi u šoku pred finale Eurosonga: Evo koliko ćete plaćati vodu, pivo i grickalice u dvorani

Tisuće obožavatelja glazbe ovog tjedna stižu u Beč kako bi uživo pratili Eurosong 2026., jedan od najvećih europskih glazbenih spektakala. Dok se grad pretvara u eurovizijski centar svijeta, otkrivaju se i detalji koji posebno zanimaju posjetitelje – što će se jesti, piti i koliko će sve to koštati unutar dvorane.

Ovogodišnje, 70. izdanje Eurosonga, koje organizira Europska radiodifuzna unija (EBU), već je krenulo prije dva danas prvim polufinalom.

Večeras je na rasporedu drugo polufinale, dok će se veliko finale održati u subotu u Wiener Stadthalleu, najvećoj zatvorenoj dvorani u Austriji, koja prima više od 16 tisuća gledatelja.

Piće u dvorani: Čaša se plaća posebno

Posjetitelje u Beču očekuje i posebna pravila kada je riječ o piću. U dvorani se, naime, primjenjuje sustav povratnih čaša za alkoholna i bezalkoholna pića, što znači da se uz svako piće dodatno plaća i čaša.

Iako službene cijene za Eurosong još nisu objavljene, poznato je da se na sličnim događajima u Wiener Stadthalleu cijene pića kreću od oko 7 do 10 eura. Tako se, primjerice, pivo može platiti gotovo 10 eura, voda oko 7,50 eura, a slične cijene imaju i sokovi te energetska pića.

Posjetitelji su ranije isticali da povratna čaša košta oko 3 eura, ali se novac vraća po povratu ambalaže. Na nekim punktovima u dvorani moguće je čak i besplatno natočiti vodu.

Hrana se ne smije unositi – sve se kupuje unutra

Organizatori su jasno poručili: unos hrane i pića u dvoranu nije dopušten. Sve što posjetitelji žele konzumirati morat će kupiti unutar koncertnog prostora.

Ponuda hrane uključuje klasične “event” opcije poput hot dogova, austrijskih kobasica käsekrainer, peciva, slastica i smoothieja. Na ranijim koncertima u dvorani nudile su se i veganske opcije poput sendviča, biljnih zamjena za meso, kokica i sladoleda, pa se slična ponuda očekuje i za Eurosong.

Grickalice od par eura, VIP meni prava gastro priča

Osim glavnih obroka, posjetitelji mogu računati i na grickalice poput pereca sa sirom, vafla s kremom od lješnjaka te drugih slatkih zalogaja, po cijenama od nekoliko eura.

S druge strane, VIP goste i izvođače čeka potpuno druga razina ponude. Za oko 7.000 VIP uzvanika priprema se posebni meni s naglaskom na austrijske proizvode, organsku hranu i lokalne dobavljače.

Na VIP jelovniku tako se spominju govedina, divljač, riblji specijaliteti, pike-perch ceviche, veganska jela od cikle, kao i jela poput asparagusa s hollandaise umakom. U ponudi su i deserti poput knedli od jagoda i Manner čokoladnog moussea, dok se spominju i specijaliteti poput kobasica sa sirom i rolada od svinjetine.

Skupo, šareno i eurovizijski – sve spremno za finale

Iako konačne cijene još nisu službeno potvrđene, već sada je jasno da posjetitelje u Beču očekuje šarena, bogata, ali i prilično skupa ponuda hrane i pića. Svi detalji dodatno će se razotkrivati kako se veliko finale približava, a Eurovizijska groznica u Beču doseže vrhunac.

