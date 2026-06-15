Norveški princ osuđen na četiri godine zatvora zbog silovanja

Norveški krunski princ Marius Borg Høiby (29) proglašen je krivim po dvije točke optužnice za silovanje te je osuđen na četiri godine zatvora, izvijestio je BBC. Presudu su donijela trojica sudaca Okružnog suda u Oslu nakon višemjesečnog sudskog procesa koji je izazvao veliku pozornost norveške javnosti.

Sud je Høibyja oslobodio po još dvije točke optužnice za silovanje, no proglasio ga je krivim za niz drugih kaznenih djela obuhvaćenih optužnicom. Prilikom izricanja presude nije bio fizički prisutan u sudnici, već se uključio putem videopoziva.

Prema ranijim navodima BBC-ja, Høiby se suočava sa zdravstvenim problemima zbog kojih nije mogao osobno prisustvovati izricanju presude. Odluka suda donesena je gotovo tri mjeseca nakon završetka suđenja na kojem se suočio s ukupno 40 točaka optužnice, među kojima su bile i četiri optužbe za silovanje.

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Negirao najteže optužbe

Tijekom postupka negirao je najteže optužbe, no priznao je krivnju za dio lakših kaznenih djela povezanih s drogom i prometnim prekršajima. Tužiteljstvo je tražilo kaznu zatvora u trajanju od sedam godina i sedam mjeseci, dok je obrana smatrala da bi primjerena kazna bila godina i pol zatvora.

Høiby, sin norveške prijestolonasljednice Mette-Marit iz veze prije ulaska u kraljevsku obitelj, imao je četiri godine kada se njegova majka udala za prijestolonasljednika Haakona. Od početka veljače nalazi se u pritvoru, nakon što je uhićen zbog sumnje na napad i kršenje zabrane prilaska bivšoj djevojci, neposredno prije početka suđenja. Njegovi odvjetnici u više su navrata bezuspješno pokušavali ishoditi njegovo puštanje na slobodu.

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Posebno osjetljivo razdoblje za obitelj

Presuda dolazi u posebno osjetljivom razdoblju za norvešku kraljevsku obitelj. Sve veća zabrinutost usmjerena je prema princezi Mette-Marit, kojoj je 2018. godine dijagnosticirana plućna fibroza, kronična i progresivna bolest koja uzrokuje ožiljke na plućima te otežava unos kisika u organizam. Prema posljednjim informacijama, prije nešto više od tjedan dana stavljena je na listu čekanja za transplantaciju pluća.

Žalbeni sud prošloga je tjedna odbio Høibyjev zahtjev za privremenim izlaskom iz pritvora kako bi mogao biti uz majku tijekom njezina liječenja.