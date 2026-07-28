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Gvardiol objavio prvu sliku s djevojkom Lu: Pozirali na potpisivanju novog ugovora za City

Gvardiol objavio prvu sliku s djevojkom Lu: Pozirali na potpisivanju novog ugovora za City
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Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Hrvatski reprezentativac produžio je ugovor s Manchester Cityjem, a na fotografijama s potpisivanja ugovora po prvi je put na društvenim mrežama pokazao djevojku Lu Mastrović

28.7.2026.
21:30
Hot.hr
Goran Kovacic/PIXSELL
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Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol (24) osigurao je svoju dugoročnu budućnost u redovima engleskog velikana. S Manchester Cityjem potpisao je novi ugovor koji ga uz klub veže sve do ljeta 2031. godine, čime je engleski prvak još jednom potvrdio koliko ozbiljno računa na mladog obrambenog igrača koji je u klub stigao u ljeto 2023. iz RB Leipziga.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Manchester City (@mancity)

Gvardiol je veliku vijest podijelio sa svojim pratiteljima na Instagramu, no jedna je fotografija privukla posebnu pažnju javnosti.

Prva zajednička fotografija na društvenim mrežama

Na fotografijama s potpisivanja, uz nasmijanog nogometaša za stolom s ugovorom u rukama, pozira i njegova djevojka Lu Mastrović (20). Držeći mu ruku na ramenu, pružila mu je podršku u jednom od najvažnijih trenutaka u dosadašnjoj klupskoj karijeri.

Gvardiol objavio prvu sliku s djevojkom Lu: Pozirali na potpisivanju novog ugovora za City
Foto: Screenshot/Instagram

Ovo je ujedno i prva fotografija s Lu koju je Gvardiol službeno objavio na svojim društvenim mrežama, a par inače privatni život drži daleko od očiju javnosti. Za njihovu se romansu doznalo krajem godine, kada su prvi put snimljeni u centru Zagreba. Lu je od tada viđena na tribinama tijekom Svjetskog prvenstva, a zajedno su prisustvovali i proslavi obljetnice modnog brenda Izabel Kovačić (33).

Joško GvardiolLu MastrovićManchester City
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