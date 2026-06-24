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Pali strastveni poljupci: Joško Gvardiol nakon pobjede dotrčao do tribina i izljubio svoju Lu

Pali strastveni poljupci: Joško Gvardiol nakon pobjede dotrčao do tribina i izljubio svoju Lu
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.

Dok javnost i dalje ne prestaje brujati o novom paru, najpoželjniji hrvatski nogometaš pobjedu je proslavio u društvu djevojke koja ga je vjerno bodrila s obitelji

24.6.2026.
16:43
Hot.hr
Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.
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Hrvatska je pobijedila Panamu rezultatom 1:0 pogotkom Ante Budimira, što je prouzročilo veliko slavlje među igračima i navijačima. Naše nogometaše bodrili su njihovi najmiliji, a među njima je bila i Lu Mastrović (20), djevojka Joška Gvardiola (24), koja je na tribinama skupa s njegovom obitelji nestrpljivo čekala da im se on pridruži nakon utakmice.

Nakon završetka, Gvardiol je potrčao prema njoj te ju izljubio i izgrlio kako bi zajedno proslavili pobjedu. Javnost je za njihovu vezu doznala prije nekoliko mjeseci, kada su fotografirani zajedno u izlasku u Zagrebu. 

 

Pali strastveni poljupci: Joško Gvardiol nakon pobjede dotrčao do tribina i izljubio svoju Lu
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.

Detalji o djevojci koja je osvojila Gvardiolovo srce

Odabranica najpoželjnijeg hrvatskog nogometaša ima 20 godina i studentica je Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. U mlađim danima trenirala je taekwando, dok joj je najveća strast skijanje. Trenirala je čak s poznatom hrvatskom skijašicom Zrinkom Ljutić, a i sama u slobodno vrijeme radi kao instruktorica skijanja.

"Lu je oduvijek bila društvena djevojčica, otvorena, srdačna i puna života. Sportski je tip, a skijanje joj je velika ljubav. Dolazi iz fine obitelji, a to vam mogu reći jer jako dobro poznajem cijelu njezinu obitelj i Lu od njezinog rođenja. Zbilja su krasni i normalni ljudi", rekao je izvor ranije za Teleskop.

Par je prije nekoliko mjeseci ulovljen u svom prvom javnom izlasku, a ubrzo nakon toga zajedno su se pojavili na proslavi 10. rođendana brenda Izabel Kovačić, "Lunilou".

Joško GvardiolLu MastrovićVatreniSvjetsko Prvenstvo 2026.Sp 2026
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