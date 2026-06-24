Pali strastveni poljupci: Joško Gvardiol nakon pobjede dotrčao do tribina i izljubio svoju Lu

Hrvatska je pobijedila Panamu rezultatom 1:0 pogotkom Ante Budimira, što je prouzročilo veliko slavlje među igračima i navijačima. Naše nogometaše bodrili su njihovi najmiliji, a među njima je bila i Lu Mastrović (20), djevojka Joška Gvardiola (24), koja je na tribinama skupa s njegovom obitelji nestrpljivo čekala da im se on pridruži nakon utakmice.

Nakon završetka, Gvardiol je potrčao prema njoj te ju izljubio i izgrlio kako bi zajedno proslavili pobjedu. Javnost je za njihovu vezu doznala prije nekoliko mjeseci, kada su fotografirani zajedno u izlasku u Zagrebu.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.

Detalji o djevojci koja je osvojila Gvardiolovo srce

Odabranica najpoželjnijeg hrvatskog nogometaša ima 20 godina i studentica je Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. U mlađim danima trenirala je taekwando, dok joj je najveća strast skijanje. Trenirala je čak s poznatom hrvatskom skijašicom Zrinkom Ljutić, a i sama u slobodno vrijeme radi kao instruktorica skijanja.

"Lu je oduvijek bila društvena djevojčica, otvorena, srdačna i puna života. Sportski je tip, a skijanje joj je velika ljubav. Dolazi iz fine obitelji, a to vam mogu reći jer jako dobro poznajem cijelu njezinu obitelj i Lu od njezinog rođenja. Zbilja su krasni i normalni ljudi", rekao je izvor ranije za Teleskop.

Par je prije nekoliko mjeseci ulovljen u svom prvom javnom izlasku, a ubrzo nakon toga zajedno su se pojavili na proslavi 10. rođendana brenda Izabel Kovačić, "Lunilou".