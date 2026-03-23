Domaće WAGsice 'zapalile' tribine: Nova djevojka Joška Gvardiola pozirala u društvu Izabel Kovačić

Iako su u fokusu nogometnih zbivanja najčešće igrači i rezultati, život izvan terena nerijetko privlači jednaku pažnju. Posebno se to odnosi na partnerice nogometaša, poznatije kao WAGsice, koje su tijekom godina razvile svojevrsnu mrežu prijateljstava, ali i neizostavnu naviku međusobne podrške s tribina najvećih stadiona.

Da takva povezanost nije iznimka, pokazuje i fotografija koja se pojavila na društvenim mrežama. Na njoj poziraju Izabel Kovačić (33), supruga hrvatskog reprezentativca Matea Kovačića (31), u društvu Isabel Haugseng Johansen, partnerice norveške zvijezde Erlinga Haalanda, te Lu Mastrović, nove djevojke hrvatskog braniča Joška Gvardiola (24).

Tri su djevojke pozirale zajedno, vidno raspoložene i dotjerane, u izdanjima koja nisu prošla nezapaženo. Objava je u samo nekoliko sati 'skupila' više od 20 tisuća lajkova.

Foto: Tom Dubravec/imago sportfotodienst/Profimedia

Tko je Lu Mastrović?

Podsjećamo, jedan od najpoželjnijih neženja u Hrvatskoj s mladom studenticom veterine je u vezi posljednjih nekoliko mjeseci, a nakon što su na Božić u javnost izašle fotografije njih dvoje, na red je došao i prvi zajednički formalni izlazak.

Igrač Manchester Cityja i tri godine mlađa plavuša, koja se u djetinjstvu bavila taekwondom, a sada radi i kao instruktorica skijanja, pojavili su se na obilježavanju 10. godišnjice rada brenda Lunilou Izabel Kovačić, čiji suprug Mateo igra skupa sa Gvardiolom.

