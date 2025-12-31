Ovim potezom Joško je slomio mnoga srca: Stigla potvrda njegove veze? Objavljena fotografija s djevojkom

Nakon što je u medijima izašla vijest o vezi Joška Gvardiola i Lu Mastrović, sada su se ponovno zajedno pojavili u javnosti.

Naime, bili su na proslavi 10. rođendana brenda Lunilou, koji je u vlasništvu Izabel Kovačić. Gvardiol i 20-godišnja studentica veterine pozirali su u trgovini u središtu Zagreba s Mateom Kovačićem i njegovom suprugom Izabel.

Jedan od najpoželjnijih neženja u Hrvatskoj s mladom studenticom veterine je u vezi posljednjih nekoliko mjeseci, a nakon što su na Božić u javnost izašle fotografije njih dvoje, na red je došao i prvi zajednički formalni izlazak.

Igrač Manchester Cityja i tri godine mlađa plavuša, koja se u djetinjstvu bavila taekwondom, a sada radi i kao instruktorica skijanja, pojavili su se na obilježavanju 10. godišnjice rada brenda Lunilou Izabel Kovačić, čiji suprug Mateo igra skupa sa Gvardiolom. Parovi su zajedno pozirali, a njihovu fotografiju možete pogledati u galeriji na desetoj fotografiji.

Lu na Instagramu ima zaključan profil na kojem ju prati gotovo 1800 ljudi. Izvori bliski njezinoj obitelji opisali su je kao društvenu osobu, otvorenu i srdačnu, te da je dosta vezana za Kraljevicu, otkud joj potječu baka i djed.

