Potvrdili su! Trump im stiže u posjet u srijedu, a vrlo je napeta situacija među njima...

Kinesko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da će Donald Trump posjetiti Kinu od srijede do petka na poziv predsjednika Xi Jinpinga, što je prvi posjet američkog predsjednika toj zemlji od 2017. godine.

Iako je Trump prethodno najavio posjet Kina ga je potvrdila tek neposredno prije njegova početka, kako je i uobičajeno u takvim slučajevima.

Trump je izvorno planirao putovati u Kinu krajem ožujka, ali Washington je zamolio Peking da odgodi posjet za nekoliko tjedana, navodeći kao razlog sukob s Teheranom.

Posljednji put Trump i Xi sastali su se u Južnoj Koreji u listopadu na marginama summita Azijsko-pacifičke ekonomske suradnje (APEC). Dva najveća gospodarstva su u velikom trgovinskom sukobu.

