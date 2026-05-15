Majka Grete Thunberg nekad je nastupala na Eurosongu: Ovako je izgledao njezin nastup

Dok je danas ime Greta Thunberg (23) sinonim za klimatski aktivizam i borbu protiv globalnog zatopljenja, manje je poznato da njezina obitelj ima i zanimljivu poveznicu sa svijetom zabave i Eurosonga. Naime, Gretina majka, Malena Ernman (55), prije više od desetljeća predstavljala je Švedsku na Eurosongu i pritom privukla veliku pažnju europske publike.

Od operne pozornice do Eurosonga

Malena Ernman poznata je švedska mezzosopranistica i jedna od cjenjenijih izvođačica klasične glazbe u svojoj zemlji. Iako je godinama gradila karijeru u opernom svijetu, 2009. godine odlučila je napraviti iskorak prema mainstream publici nastupivši na Eurosongu s pjesmom „La Voix“.

Riječ je o kombinaciji popa, eurodancea i opere, koja je savršeno istaknula njezin snažan vokal i specifičan glazbeni stil. Pjesma je izvedena na engleskom i francuskom jeziku, a nakon pobjede na švedskom nacionalnom izboru Melodifestivalenu, Ernman je izborila nastup na eurovizijskoj pozornici u Moskvi.

Foto: Natalia KOLESNIKOVA/AFP/Profimedia

Skroman plasman, ali nastup koji se pamti

U velikom finalu Eurosonga 2009. godine, Malena Ernman završila je na 21. mjestu među 25 zemalja, osvojivši ukupno 33 boda. Iako rezultat nije bio među najboljima za Švedsku, njezin nastup ostao je zapamćen po upečatljivoj kombinaciji opernog pjevanja i modernog scenskog nastupa.

Zanimljivo je da je u vrijeme njezina eurovizijskog nastupa Greta Thunberg imala samo šest godina, daleko prije nego što će postati jedno od najpoznatijih svjetskih lica klimatskog pokreta.

Internet ponovno otkrio nastup

Godinama kasnije, kada je Greta Thunberg postala globalno poznata aktivistica, korisnici društvenih mreža i internetskih foruma ponovno su otkrili eurovizijski nastup njezine majke. Poveznica između klimatske aktivistice i Eurosonga brzo je postala viralna tema, posebno na Redditu i X-u, gdje su mnogi s iznenađenjem komentirali da je Gretina majka nekada bila eurovizijska predstavnica Švedske.

Foto: EBU/Screenshot

Obitelj posvećena klimatskim pitanjima

Malena Ernman i njezin suprug Svante Thunberg posljednjih su godina otvoreno podržavali Gretin aktivizam i sudjelovali u promicanju ekološke osviještenosti.

Ta promjena odrazila se i na Maleninu profesionalnu karijeru. Zbog ekoloških razloga odlučila je značajno smanjiti putovanja zrakoplovom, što je utjecalo i na broj njezinih međunarodnih opernih angažmana. Time je pokazala da klimatske vrijednosti koje zagovara njezina kći nastoji primjenjivati i u vlastitom životu.